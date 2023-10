Juntos por el Cambio: la debacle de un espacio que mira hacia el futuro con interrogantes

Se cumplió algo que, puertas adentro, varios dirigentes de Juntos por el Cambio temían: la principal coalición opositora quedó en tercer lugar y se despidió del balotaje para llegar a la Presidencia. El próximo jefe de Estado se definirá entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) y en las filas de Patricia Bullrich afrontarán el próximo mes un período de adaptación que hasta ahora es incierto.

Juntos por el Cambio cometió errores que este domingo 22 de octubre pagó muy caros. Desde los inoportunos coqueteos de Mauricio Macri con Javier Milei, hasta la sangre derramada en la feroz interna previa a las elecciones PASO entre el equipo de Horacio Rodríguez Larreta y el de Patricia Bullrich. Mientras tanto, perdía terreno lentamente frente a una sociedad enemistada con la política. Lo cierto es que el espacio que supo ser gobierno entre 2015 y 2019 -y que cuenta con gobernadores, intendentes y legisladores- fue desplazado por un economista que incursionó en el universo político hace apenas dos años.

Asimismo, Bullrich recibió un duro golpe electoral y no logró retener los casi 6.7 millones de votos obtenidos en conjunto con Horacio Rodríguez Larreta en agosto. No solamente no creció, sino que perdió en el camino casi 600 mil votantes. Traducido en bancas en el Congreso, a partir de diciembre tendrá 9 bancas menos en el Senado y 24 en Diputados.

Sergio Massa y Javier Milei se enfrentarán en el balotaje del 19 de noviembre.

Parque Norte fue la locación elegida por Juntos por el Cambio para instalar su búnker partidario. Se trata del mismo lugar utilizado en las primarias del 13 de agosto. Una vez cerrados los comicios pasadas las 18, creció la expectativa entre la dirigencia, que optó por mantener la cautela (decisión acertada) y esperar a que los primeros resultados fueran difundidos. No obstante, la tensión comenzó a sentirse. El único dirigente que brindó una conferencia de prensa fue Fernando De Andreis, jefe de campaña de Jorge Macri. Claro, JxC estaba arrasando en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sin sobresaltos. Los pesos pesados habituales no aparecieron hasta llegada la noche y solamente se subieron al escenario sin brindar declaraciones.

A partir de las 20.30 existía una certeza: el balotaje era un hecho. El problema, para Juntos por el Cambio, es que ellos se habían quedado afuera. Tanto desde La Libertad Avanza como de Unión por la Patria aseguraban que la segunda vuelta se iba a llevar adelante entre ellos, dejando a JxC relegado. A las 21:30 el silencio valía más que mil palabras. Juntos por el Cambio ya sabía que el trágico desenlace era inevitable. Recién a las 22:30 Bullrich salió a reconocer la derrota, pero sin antes fijar pautas para su discurso.

Foto: Télam.

Fuentes de la coalición opositora relataron algunos detalles del detrás de escena. Enojos, tristeza y pases de factura: algunas de las reacciones entre los presentes. Según fue indicado a MDZ, "Mauricio Macri estaba desencajado", sostuvieron. El expresidente festejó la victoria de su primo, Jorge Macri, en la Ciudad para así continuar controlando la Capital. Pero no fue un hecho menor que el ganador de las elecciones nacionales sea Sergio Massa. Su archirrival en el último tiempo.

Conocidos los resultados, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta juntaron a Gerardo Morales, Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti, Luis Petri, Maximiliano Ferraro y Néstor Grindetti, entre otros, para determinar como sería el discurso para reconocer el tercer lugar. "Mantener la identidad de Juntos por el Cambio, mostrar unidad, defender los valores y mostrarse abiertos a acordar lo que esté bien y criticar lo que está mal", fue la determinación.

Pero lo que ocurrió es que, cuando terminó el discurso, Morales no conforme con lo expresado con Bullrich, le dijo a Lousteau que no cumplió los acuerdos porque Bullrich se "pasó" con las críticas a Sergio Massa, con quien el gobernador jujeño tiene vínculo. Lo que presuntamente pasó después de la reunión general -contaron fuentes- fue que Macri le habría dicho que salga a cargar contra Massa. En tanto, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) aseguran que no hay chances de un Gobierno de unidad nacional, como al que convocaron peronistas con el fin de sumar votos en el balotaje.

Se abre una incógnita en relación a cuál será el futuro de Juntos por el Cambio, tanto inmediato como a largo plazo. A quién apoyarán el 19 de noviembre es una pregunta sin respuesta aún. Lo que sí queda claro es que el criterio no es unificado y que pueden aumentar las rispideces en el próximo tiempo.