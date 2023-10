Minuto a minuto: Juntos por el Cambio quedó en tercer lugar y Patricia Bullrich reconoció la derrota

22:00 - Patricia Bullrich reconoció la derrota

Se acabó la contienda y la exministra de Seguridad reconoció la derrota, aunque en ningún momento felicitó ni a Sergio Massa ni a Javier Milei, que irán al balotaje en noviembre.

"Nuestros valores no están a la deriva. No los vamos a negociar. Vamos a estar junto a cada argentino en los tiempos difíciles que vienen. Hoy me ha tocado a mí este lugar. Serán otros los que avancen en este camino", indicó Bullrich.

22:15 - JxC ganó en CABA

Jorge Macri salió al escenario junto Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y el resto de su equipo. Lamentó el resultado de Patricia Bullrich, aunque aseguró que "cualquier salida de la Argentina va a necesitar de Juntos por el Cambio".

"Porteños, muchas gracias por la chance de gobernar esta Ciudad", dijo Macri, quien salió primero, pero que aún aguarda por saber si irá a balotaje o no.

Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.

21:30 - No todas son malas noticias

Pese al baldazo de agua fría a nivel nacional, el equipo de campaña de Jorge Macri -candidato a jefe de Gobierno porteño- festeja que el dirigente del PRO haya obtenido 49,30% de los votos. Si supera el 50%, ganará la elección. De lo contrario, irá a balotaje contra Leandro Santoro (Unión por la Patria), que cosechó 32,28% con el 77% de las mesas escrutadas.

21:20 - Es oficial: Juntos por el Cambio quedó en tercer lugar

Con más del 75% de las mesas escrutadas, Sergio Massa se posiciona como el candidato más votado con 35,90% de los sufragios. Le sigue Javier Milei con 30,51%. Ambos se verán cara a cara en el balotaje del 19 de noviembre. En tanto, Juntos por el Cambio alcanzó apenas 23,61% de los sufragios. Bullrich y Petri reconocerán la derrota en instantes.

20:50 - Llegó Patricia Bullrich

La candidata presidenta de la Nación arribó a Parque Norte y se aguarda por su palabra después de que se anticipara que existen fuertes posibilidades que Juntos por el Cambio quede afuera de todo y no logre estar en balotaje del próximo mes.

20:30 - Qué sucede en la provincia de Buenos Aires

Fuentes ligadas a JxC reconocieron que Axel Kicillof (Unión por la Patria) se encaminaría a ser reelecto en la provincia de Buenos Aires, superando así a Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) y a Carolina Piparo (La Libertad Avanza).

20:00 - Aires de nerviosismo

Sondeos extraoficiales colocan a Juntos por el Cambio en tercer lugar y esto comienza a denotar nerviosismo en el equipo de Patricia Bullrich. Como indicó MDZ, el balotaje está prácticamente asegurado, aunque todo parecería indicar que se dará entre Sergio Massa y Javier Milei. Massa se perfila como el candidato "sorpresa" en materia de remontada desde las PASO del 13 de agosto.

19:30 - Martín Yeza confía en JxC competirá en el balotaje

El intendente de Pinamar y candidato a diputado nacional, Martín Yeza, indicó en diálogo con MDZ: "Esperemos ganar. Esa es nuestra expectativa. Yo tengo el corazón puesto en que entramos al balotaje".

Y agregó: "A medida que fueron avanzando las semanas, los argentinos se fueron encontrando con Juntos por el Cambio y espero que eso alcance no solo para que entremos al balotaje, sino para que seamos la primera fuerza nacional".

19:10 - Anticipan un resultado favorable en la Ciudad de Buenos Aires

Fernando De Andreis, jefe de campaña de Jorge Macri -candidato a jefe de Gobierno porteño- brindó una conferencia de prensa y señaló que en su equipo están "muy contentos con el resultado en la Ciudad. Los datos van a estar a las 21:30. Somos muy optimistas. Queremos agradecer por este voto de confianza. Hay que esperar y ser respetuosos. No está 100% que haya balotaje en la Ciudad. Es lo que normalmente sucede en la Ciudad de Buenos Aires.

El exsecretario general de la Presidencia durante el mandato de Mauricio Macri no dio mayores precisiones del panorama nacional y dijo: "No tengo información a nivel nacional. Puedo decir que la elección de Patricia Bullrich en CABA ha sido muy buena".

18:45 - Expectativa por el aumento de participación

A diferencia de lo sucedido en las PASO, la participación fue superior respecto a los comicios de agosto. En este caso, acudió a las urnas el 74% de los argentinos, contra 69% de las primarias. Juntos por el Cambio considera que esto podría ser favorable y que podría otorgarle el crecimiento suficiente para lograr ingresar a un eventual balotaje. Foto: Pedro Ramos / MDZ.

18:00 - Cerraron los comicios y Juntos por el Cambio mantiene cautela

La coalición opositora que compite por la Presidencia a través del binomio Patricia Bullrich-Luis Petri montó su búnker en Parque Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Juntos por el Cambio mantienen la calma y no manifestarán pronósticos hasta que el tiempo les otorgue mayores certezas.