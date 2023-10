Qué se vota y qué boletas habrá en el cuarto oscuro

El país vota este domingo en elecciones generales presidenciales. La ciudadanía mayor de 16 años tiene el derecho de emitir su voto y desde los 18 a los 70, la obligación. Además de la categoría presidente y vice, se eligen legisladores nacionales. En el caso de Mendoza, renueva 5 de sus 10 bancas en Diputados. Además, se escogen representantes del Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur.

Para esta elección, se votará con la tradicional boleta sábana que es aquella que es larga y está dividida por fracciones que representan a las distintas categorías. La boleta del distrito Mendoza tiene cuatro: candidatos a presidente y vice; parlamentarios del Mercosur por distrito nacional; diputados nacionales y parlamentarios por el distrito Mendoza. En el cuarto oscuro, se puede elegir una boleta completa o cortarla según la categoría, colocarla en un sobre y luego introducirla en la urna que se encuentra afuera junto a las autoridades de mesa.

Boleta de LLA

Son 5 las fórmulas presidenciales que competirán. Por el frente Unión por la Patria, Sergio Massa- Agustín Rossi; Juntos por el Cambio lleva a Patricia Bullrich- Luis Petri; La Libertad Avanza a Javier Milei- Victoria Villarruel; Hacemos por nuestro país, Juan Schiaretti- Florencio Randazzo y el Frente de Izquierda y los trabajadores postula a Myriam Bregman- Nicolás Del Caño. La elección presidencial puede definirse este domingo o pasar a la instancia de segunda vuelta o ballotage el 19 de noviembre. Habrá segunda vuelta en caso de que ningún candidato presidencial obtenga el 45% de los votos válidamente emitidos, o en caso de que ningún candidato obtenga el 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10 puntos del segundo.

Boleta de Cambia Mendoza

Boleta de Unión por la Patria

En la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos, de acuerdo a lo establece el Código Nacional Electoral. Es decir que en el caso de que se dé, sólo quedarán en competencia 2 de las 5 fórmulas. Los legisladores nacionales y los representantes del Parlasur se definen por los resultados de este domingo.

En Mendoza se eligen 5 representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. Para saber quiénes entran se aplica el sistema de votos D’Hondt que es un cálculo matemático por el cual se divide el total de los votos válidos obtenidos por las listas por 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al número total de los cargos que se deben cubrir, en este caso 5.Luego se ordenan los resultados de las divisiones de mayor a menor, ya que los cargos a repartir se asignarán a las mayores cifras. Como se reparten 5 cargos serán a las 5 cifras más altas. Mientras más votos se saquen, más chances de obtener más bancas se tienen.

Boleta del Frente de Izquierda



En la provincia Schiaretti- Randazzo no llevan candidatos a diputados nacionales, el resto sí. Pero además, estará la boleta de Libres del Sur, que no lleva candidato a presidente porque no alcanzó los votos requeridos (1,5%) en las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). Es lo que se conoce como boleta corta, porque le faltan categorías.

Boleta de Hacemos por nuestro país

Boleta de Libres del Sur

Los cargos nacionales que se eligen en el resto de las provincias, además de presidente y vice, son:

Buenos Aires

3 senadores/as nacionales

35 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

CABA

12 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Catamarca

2 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Chaco

3 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Chubut

3 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Córdoba

9 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Corrientes

4 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Entre Ríos

4 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Formosa

3 senadores/as nacionales

3 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Jujuy

3 senadores/as nacionales

3 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

La Pampa

2 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

La Rioja

3 senadores/as nacionales

3 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Mendoza

5 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Misiones

3 senadores/as nacionales

4 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Neuquén

2 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Río Negro

3 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Salta

4 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

San Juan

3 senadores/as nacionales

3 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

San Luis

3 senadores/as nacionales

2 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Santa Cruz

3 senadores/as nacionales

2 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Santa Fe

10 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Santiago del Estero

4 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Tierra del Fuego AeIAS

3 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

Tucumán

5 diputados/as nacionales

1 parlamentario/a del Mercosur

