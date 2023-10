El Congreso que se viene: sin mayoría para el futuro Gobierno y con nuevos actores en la política

Frente al escenario de incertidumbre electoral que atraviesa a la Argentina, hay una certeza para el próximo 10 de diciembre: en el Congreso ningún espacio tendrá una mayoría consolidada y cada ley que se apruebe va a necesitar de largas negociaciones y cuentas muy justas para llegar a los números necesarios.

El impacto de los ocho senadores y la treintena de diputados que llegarían por la Libertad Avanza, en caso de que se repitan los resultados de las PASO, es un misterio. Se da por descontado que no habrá un gran bloque libertario en ninguna de las dos cámaras. Los candidatos vienen de orígenes distintos y no se descarta que alguno de ellos se sume al peronismo o a bloques de los otros partidos.

También es una incógnita qué ocurrirá con Juntos por el Cambio como coalición política, y el reflejo que tenga en el Congreso. Varios dirigentes de peso dentro del espacio dan por hechos que “si Bullrich no entra a la segunda vuelta, Juntos por el Cambio se rompe”. “¿Cómo mantenés un espacio como este si algunos dirigentes van a votar a Massa en el balotaje y otros a Milei?”, se preguntó ante MDZ uno de los dirigentes radicales que tiene un lugar en la mesa de toma de decisión.

Algunos de los diputados de Juntos por el Cambio ya anticiparon hacia adentro del bloque que el 10 de diciembre empieza otro juego. Uno de los que lo hizo público fue el salteño Carlos Zapata que tiene el monobloque Ahora Patria. Se trata de un dirigente que en su provincia responde al exdiputado Alfredo Olmedo, recordado por su campera amarilla, y este tiene acuerdos con Javier Milei.

Ritondo podría ser el presidente de Diputados si Bullrich gana la elección. Crédito: Télam

Olmedo anticipó que en caso de Javier Milei sea el próximo presidente “se establecerán nuevas relaciones de mayorías y minorías dentro de la composición de la Cámara de Diputados”. Además, remarcó que “la ubicación dentro del abanico de acciones políticas en la Cámara tiene mucho que ver con la expresión de la ciudadanía en las urnas”. “En la última elección PASO, el partido que presido y del cual he tomado licencia por esta cuestión, Ahora Patria, formó alianza con La Libertad Alianza”, señaló.

Lo que vaya a ocurrir con el peronismo también es una incógnita. A partir del 10 de diciembre se develará qué impactó tuvo el secreto a voces que corrió en los últimos meses de que el PJ le armó a Javier Milei las listas. ¿Irán los candidatos del partido Fe y de Unión Celeste y Blanco, que tienen base justicialista a un interbloque con el kirchnerismo? Por lo pronto, uno de ellos, Pablo Ansaloni (Fe), ya fue diputado y en noviembre de 2020 votó con el kirchnerismo para aprobar el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas.

La definición de las presidencias de las Cámaras

El otro asunto del que pocos hablan en el Congreso pero será un tema que no estará exento de rispideces será la presidencia de la Cámara de Diputados. Si bien este cargo, tercero en la línea de sucesión, se vota, hay una costumbre de cederle ese lugar al oficialismo, aunque no tenga mayoría propia. Incluso, Cecilia Moreau está en el cargo, a pesar de que Juntos por el Cambio se resistía, pero se abstuvo, no votó en contra ni propuso otro dirigente para el lugar.

En caso de que gane Milei no está en claro quién puede ser el dirigente que llegue al estrado presidencial. Uno de sus candidatos que el libertario más cita es Alberto “Bertie” Benegas Lynch, pero no cuenta con peso político para encarar las negociaciones que requiere un gobierno con minoría parlamentaria. También está Ricardo Buzzi, que tiene el respaldo de Fuerza Republicana, la fuerza que cobijó a su padre, el exrepresor Antonio Domingo Buzzi, en democracia. Cecilia Moreau y Germán Martínez buscan renovar su lugar en Diputados. Crédito: Télam

¿Pero aceptarán los radicales, peronistas o del PRO a un presidente de la Cámara de Diputados que incentive la libre portación de armas o la dolarización? son sólo algunas de las dudas que atraviesan este contexto político.

En caso de que gane Sergio Massa la elección es probable que Cecilia Moreau sea la candidata del tigrense para seguir en la conducción. La dirigenta apunta a renovar su lugar en la Cámara baja en estas elecciones, ya que en diciembre termina su mandato. En cambio si gana Bullrich, Cristian Ritondo sería el presidente de la Cámara baja, según el acuerdo que el hombre de Mataderos trazó con la exministra de Seguridad.

Cuántos diputados y senadores entran al Congreso

Este 22 de octubre habrá un recambio de la mitad de la Cámara de Diputados, 129 legisladores que ingresaron en 2019, y un tercio del Senado, 24 que entraron en 2017. Esto es así porque los mandatos en la Cámara baja duran cuatro años y en la alta seis. Diputados se eligen en todas las provincias y senadores sólo en ocho (Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz, Jujuy, Forma, San Luis, La Rioja y San Juan).

La provincia que más arriesga es Buenos Aires, que renueva 35 bancas de Diputados. El oficialismo pone en juego 19 bancas, que ganó en la elección de 2019 con Sergio Massa como cabeza de lista. Ese año cosechó el 52% de los votos . El oficialismo debe definir cómo armará su interbloque en el Senado después del 10 de diciembre. Crédito: Télam

En tanto, Juntos por el Cambio recibió el voto del 37% del electorado bonaerense en la categoría de diputados. Sumó 14 diputados (ocho del PRO, tres de la UCR, dos de la Coalición Cívica y Sebastián García de Luca de Encuentro Federal). Consenso Federal fue la tercera fuerza con el 6%, y sumó dos diputados, Graciela Camaño y Alejandro "El Topo" Rodríguez, que ninguno de los dos renueva.