¿Cómo será el operativo electoral para las elecciones de este domingo?

Este domingo 22 de octubre se realizarán las elecciones generales nacionales donde los argentinos elegiremos a nuestro futuro presidente o presidenta de la Nación. Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman son los cincos candidatos que los ciudadanos podrán considerar para colocar su voto en las urnas. En todas las elecciones se realiza un operativo electoral, en esta ocasión, tendrá un costo de 30 mil millones de pesos en el que van a trabajar cien mil personas en lo que tiene que ver con fuerzas de seguridad municipales, provinciales y nacionales.

Gustavo Masón, subdirector general mendocino de la Cámara Nacional Electoral, habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó cómo es el operativo electoral que se llevará a cabo en el país. "Ya está listo todo lo que es la organización, lo que se ha llevado a cabo por parte de los 24 juzgados federales con competencia electoral, con las juntas electorales nacionales de cada distrito y la Cámara Nacional Electoral, por supuesto acompañando a los jueces, realizando y organizando la elección de privados de libertad, como así también la de argentinos residentes en el exterior. Todo eso ya está en funcionamiento, todo el material se ha enviado a los distintos distritos, incluso a nivel de argentinos residentes en el exterior a las diferentes embajadas y oficinas consulares, se encuentra en este momento llevándose a cabo ese operativo", explicó realizando una introducción.

Las elecciones generales argentinas pueden definirse este domingo.

Dentro del padrón electoral, hay dos grupos de personas que quedan más relegadas a la hora de ejercer su voto. "Los privados de libertad llegan a ser 70.000 electores, es una cifra no significativa si se quiere, pero si es el derecho de sufragio que le corresponde por estar en una situación de tener dictada una preventiva, pero no una condena firme. A parte ya está reglamentado el voto de ellos. Recordemos también en este caso que los condenados, es decir, aquellos que ya tienen una condena firme incluso, deberían votar, pero por falta de reglamentación al día de la fecha todavía eso no es posible. Aproximadamente votan el 50% o 60% de esas personas en las elecciones", detalló refiriéndose al primer conjunto.

Luego, habló sobre los votantes argentinos en el exterior y expresó que "son 450.000 electores, o por lo menos esos son los que están registrados. Son aquellas personas que han dado a conocer dónde están residiendo, tengamos en cuenta que el argentino residente en el exterior son aquellos que tienen ya fijos sus domicilios en el exterior, no los que están en tránsito, viaje de turismo y demás. Hay un detalle más, y es que el voto no es obligatorio para ellos, con lo cual realmente el porcentaje de votos no es tampoco significativo".

Además se refirió al malestar por parte de La Libertad Avanza sobre el hurto de boletas de su partido. "Lo cierto es que no tenemos denuncias que hagan dudar acerca del resultado del escrutinio. La prueba de eso es que terminados los escrutinios definitivos, en ningún momento en la Cámara Nacional Electoral, ni siquiera juzgados federales electorales, ni tampoco las Juntas electorales nacionales están dando a conocer denuncias que alteren de alguna manera ese resultado", argumentó.

Por último, respecto a cuánto tardarán en brindar información sobre el escrutado de votación, dijo: "El primer dato sería comparar con las PASO lo que ha sucedido, que tampoco es que hayan llegado tan tarde los datos. La realidad es que ahora tenemos sólo cinco listas presidenciales porque ahora son las definitivas de cada agrupación política, tanto en la categoría de diputados como en los ocho distritos que votan senadores. Esto supone menos complejidad a la hora del conteo de los votos y tener los resultados antes de las 22.30".

