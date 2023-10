Francisco Lo Presti, intendente electo de Las Heras, anunció un importante cambio desde el 1 de enero

Este miércoles comenzó en MDZ Radio 105.5 FM un nuevo ciclo de entrevistas a los intendentes electos de la provincia de Mendoza. Y el primer entrevistado de este ciclo -denominado Intendentes 3.0- fue Francisco Lo Presti, ganador en Las Heras.

“Desde muy chico tuve la ilusión de poder asumir esta responsabilidad. Tenía mucho diálogo con mi nono respecto de cuáles son los roles del intendente, sus funciones”, contó Lo Presti al tiempo que recordó sus inicios en la política y aseguró: “Es la primera vez que me presento a un cargo electoral, tengo experiencia en términos de gestión”.

“En Las Heras tenemos que recuperar la autoridad que supo tener el intendente con el vecino. Es un buen desafío y lo asumo con toda la seriedad que me convoca”, adelantó el próximo intendente lasherino, de 37 años.

Respecto de lo que puede suceder el próximo domingo a nivel electoral, Lo Presti no dudó en confirmar que “con quién me sentiría más cómodo a la hora de planificar una gestión es con Patricia Bullrich porque, del otro lado, no veo por lo menos lo básico que hay que generar”.

Sobre las diferencias con la gestión actual -la de Daniel Orozco- resumió: “Hay que dar vuelta la página en términos de gestión, nosotros nos tenemos que abocar y procurar llevar adelante nuestro programa de gobierno”.

Además, Lo Presti prometió arrancar con “una reducción de la planta de funcionarios del 70%”. También anticipó, a modo de primicia: “El 1 de enero arrancamos con el expediente digital en el municipio. En tres meses debería estar funcionando a pleno, después haremos capacitaciones para que el vecino se adecúe a estos nuevos cambios”.

“Es un gran cambio que apunta a modernizar el municipio y generar más transparencia”, remarcó.

También detalló: “Tenemos que focalizarnos en lo que tiene que ver con el desarrollo económico del departamento. La matriz productiva es muy heterogénea, hay que atenderla, no se le da la atención necesaria, eso impide que se genere valor agregado en el empleo. Tenemos las cualidades para hacer un gran desarrollo económico en el departamento y de manera rápida, que empiece por el desarrollo inmobiliario y traiga aparejado el desarrollo comercial. Vamos a invertir fuertemente en el parque industrial”.

Lo Presti no olvidó mencionar la importancia de “involucrarse fuertemente con el tema de seguridad”. Y confió en “tener la posibilidad de trabajar con Alfredo Cornejo, que se involucra mucho con el tema de seguridad”.

Sobre la causa por malversación de fondos en la Municipalidad de Las Heras, indicó que se van a constituir como querellantes, “es una obligación, son fondos públicos”.

Finalmente, contó que no habla con Daniel Orozco –actual intendente– desde el 21 de abril y adelantó lo que pasará con las fotomultas en el departamento: “El único proyecto presentado es de Cambia Mendoza, está en el Concejo Deliberante y queremos que rápidamente lo traten. Evidentemente no hay decisión política para hacerlo. Queremos darle tratamiento inmediato, es poco oportuno continuar con una política de ese tipo”.

"Presentamos un proyecto en el HCD de Las Heras de la mano de @HernanQuevedoMZ para la rescisión del contrato de fotomultas. Vamos a hacer una política de mayor prevención vial con mayor presencia del Estado en las calles". pic.twitter.com/ifhaJJzxCG — Francisco Lo Presti (@lopresti_lh) October 18, 2023

