Un analista político asegura que habrá balotaje: ¿entre qué candidatos?

El país está próximo a elegir quién será el presidente o presidenta de la Nación, este domingo 22 de octubre los ciudadanos retornarán a las urnas en el marco de las elecciones nacionales. Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman están en la recta final de sus campañas y actualmente aguardan a lo pueda suceder este fin de semana.

Gustavo Córdoba, analista político y director Zuban Cordoba, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y especuló respecto al actual panorama político y lo que puede darse en esta próxima elección: "Es asombroso que hayamos llegado a este estado de crisis, conflicto y ruptura, estamos en un escenario político resignificado. Son tres espacios que pugnan por el poder, cuando tradicionalmente en la Argentina eran dos, esto habla a las claras de que hay un antes y un después de esta elección. En segundo lugar, te diría que la gran discusión en este momento es si hay balotaje o no, tengo alguna expectativa de que haya segunda vuelta, pero creo que es mucho más probable que se termine en primera, no obstante no podemos dejar de considerar que Milei puede triunfar este domingo".

"Siempre se habla de que de las PASO a la general aumenta el caudal de votantes. Si nos atenemos a lo que es la historia electoral, siempre aumenta cerca de cinco puntos el margen de la gente que participa. Si la mayoría de esos cinco puntos son jóvenes, por cómo se correlaciona la edad con el voto, te diría que ahí están las chances de que Milei triunfe en primera vuelta. En cambio, si se da un voto de mayores de 60 años, que fue el segmento que más se ausentó electoralmente en las PASO, ahí te diría que el voto se reparte en partes iguales entre Massa y Bullrich, con lo cual las chances de Milei de triunfar en primera vuelta, decaen", agregó explicando lo que puede suceder respecto al padrón electoral.

Además, expresó que "esto es muy interesante porque creo que vamos a tener una participación que va a estar más cerca del 75% que del 70%, así que habrá que esperar a tener ese dato. No obstante, no tengo duda que Milei va a ser el más votado como en las PASO, ese es otro dato que confirma esta idea de estos tercios que se han impuesto en la política argentina".

Respecto a un hipotético balotaje, dijo: "Javier Milei tiene asegurada la segunda vuelta. Sergio Massa está con chances de ser el otro que compita contra él en segunda vuelta porque el peronismo tiene una base electoral inconmovible. Ni lo de Chocolate e Insaurralde le ha impactado en mayor medida, puede ser que tenga algún impacto en Lomas de Zamora, pero no ha tenido impacto en la candidatura de Massa".

Sergio Massa y Javier Milei durante el debate presidencial.

"De la misma manera, el caso de Melconian tampoco le ha impactado gravemente a Patricia Bullrich. Ella tiene una limitante que es el techo electoral que tiene Cambiemos, que es el 27%. Creo que no va a llegar a ese número porque ella no logra sumar la totalidad de los votos de Larreta a su propuesta, más allá de que lo ha sumado a su equipo, pero se vio forzada a hacerlo para ver si podía generar algún revulsivo al final", sumó refiréndose al cierre de campaña de la candidata de Juntos por el Cambio.

Y sentenció: "Me parece que lo de Patricia Bullrich quedó acotado porque no tuvo una brújula muy buena en el momento de la campaña, hubo un momento en que le pegaba a Milei, luego al kirchnerismo y después volvía a pegarle a Milei. Hubo una serie de desaciertos, si bien terminó mejor el debate en términos comparativos con el primero, no alcanzó, por ejemplo, a perforar la intención de voto más allá de la Capital Federal. Hoy el único distrito que gana categóricamente, es la Capital Federal. También hay que pensar que tiene otro dilema importante, porque ella no es la líder del espacio, es Mauricio Macri, y él cada vez que tuvo la oportunidad de hablar, salvo en la última oportunidad, apoyó públicamente Javier Milei".

Por último, opinó: "Últimamente las campañas han perdido eficacia. Creo que la Argentina merece una campaña electoral de mayor calidad. Eliminaría la veda electoral, achicaría el tiempo de las campañas electorales, pondría más juntas las PASO con la primera vuelta, y la segunda vuelta más cercana también. Con este contexto de incertidumbre no podemos estar un mes más haciendo campaña si fuésemos a un balotaje".