La confianza de Hebe Casado para las elecciones: "Patricia Bullrich llega tranquila al balotaje"

A pocos días de las elecciones presidenciales, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, llega a Mendoza. Hebe Casado, vicegobernadora electa en la provincia, habló en MDZ Radio 105.5 FM y analizó lo que puede llegar a pasar el próximo 22 de octubre.

Casado señaló que “la perspectiva es entrar en el balotaje, obviamente. Creo que es positivo, que Patricia ha sumado mucho en los últimos días y que llega tranquila”.

En Sonría lo Estamos Filmando, Casado aseguró que “Massa es un presidente de facto que quiere ser presidente electivo y la verdad que lo que ha hecho es duplicar la inflación, aumentar la cantidad de pobres, llevar el precio del dólar a las nubes, romper la economía de Argentina. Esa opción, para cualquier persona con dos dedos de frente que no es fanático, creo que queda totalmente descartada”.

No te olvides la uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE6uD83CuDDF7 https://t.co/ka8LjmvI1p — HEBE CASADO (@hebesil) October 17, 2023

“Por otro lado – opinó - tenemos a un personaje, que no tiene la seriedad ni la altura para ser presidente de la Nación. Sabemos que habla telepáticamente con un perro que está muerto y que él le asesora sobre economía”.

“Pero la verdad es que la situación de Argentina no es solamente economía, la situación es catastrófica en varios puntos y son temas que Patricia - que para mí es la candidata que elegiría cualquier persona con dos dedos de frente que quiere que el país salga adelante - ha venido trabajando desde hace cerca de dos años de forma firme. Además va a tener el apoyo de 10 gobernadores, de 500 intendentes, de legisladores que ya van a tener quórum en ambas Cámaras en el Congreso, que eso es importante para poder aprobar aquellas leyes que se necesitan para hacer el cambio real”, insistió.

Además, sostuvo que “el argumento de Milei de la no casta” se le “cayó a pedazos” después del 11 de agosto: “Sumó en sus listas a kirchneristas, a massistas, incluso ha sumado a sindicalistas del nivel de Barrionuevo, que más casta no puede ser. Todo lo que vendió antes de las PASO, por lo que muchos lo eligieron y pensaron que era la opción correcta, esos argumentos se le han caído a pedazos y no le quedan muchos más”.

“Otro argumento de Milei es la dolarización. ¿La dolarización con qué dólares, si no tenemos dólares? Todos los cambios que propone son a 20 años, 35 años; la verdad que la Argentina no da para esperar 20 años”, indicó y agregó: “No veo ningún equipo atrás de Milei, no me da seguridad y no se la va a dar a los mercados”.

Respecto de la postura de JxC en caso que toque ser oposición, Casado recordó que ellos apoyaron las primeras medidas de Alberto Fernández, pero que “no se puede acompañar a tontas y locas programas que no tienen sentido”.

“Patricia ha demostrado ser una persona de convicción, de coraje y de ser eficiente en cada uno de los lugares en los que ha estado previamente”, remarcó.

También diferenció a Patricia Bullrich de Mauricio Macri: “La experiencia política que tiene Patricia no la tenía Macri. Y el apoyo tampoco. Macri la mayoría de las leyes que quiso aprobar, no logró los números necesarios para llevarlas adelante”. Y afirmó: “Es un Juntos por el Cambio mucho más maduro que el del 2015”.

