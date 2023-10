Críticas de la oposición por las impactantes imágenes de la inseguridad en Guaymallén

A través de las redes el senador provincial Gabriel Pradines difundió imágenes tomadas por un vecino de Rodeo de la Cruz que muestran la cantidad de vehículos que fueron apedreados por delincuentes durante el fin de semana. "Si el intendente sigue mirando para un costado y no se pone a liderar el reclamo por la seguridad en Guaymallén esto no va a mejorar, ya nos dimos cuenta que el ministro de Seguridad no da respuestas", aseveró cargando contra la gestión municipal de Marcelino Iglesias.

Según Pradines, se trata de un problema recurrente y el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, no ha tomado ninguna medida para solucionarlo. "Es difícil si la comisaría 35º cuenta sólo con un móvil y 5 policías", aseveró el excandidato a intendente de La Unión Mendocina.

Vehículos apedreados

Las imágenes muestran vehículos con los vidrios rotos luego de que los conductores fueran agredidos en la calle Buenos Vecinos llegando a Bandera de Los Andes. En esa zona en la que existe un asentamiento, suelen registrarse este tipo de situaciones. El 30 de septiembre había ocurrido lo mismo y también se habían hecho virales las imágenes con los vidrios destruidos de varios rodados. Un mes antes, el 5 de agosto, una familia fue asaltada con la misma modalidad.

Un problema recurrente

Los vecinos de la zona vienen realizando reclamos desde hace meses por la falta de móviles en la comisaría. En julio habían citado a autoridades del Ministerio de Seguridad pero sólo se hizo presente un subcomisario. "Este año yo hice dos recorridas y siempre encontré la comisaría sin móviles", aseguró Pradines a MDZ.

Según el legislador, en esa comisaría hay solamente un móvil y cinco policías por turno que deben hacerse cargo del calabozo, la fiscalía y el patrullaje.