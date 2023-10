Patricia Bullrich volvió a cruzar a Sergio Massa por el psicofísico y hasta la ligó Alberto Fernández

Patricia Bullrich cruzó a Sergio Massa tras el pedido del ministro para realizarle un examen psicológico a los dos candidatos que logren pasar a un eventual balotaje. "Me parece una estupidez. Si Massa hubiese propuesto el test psicológico en 2019, no tendríamos a Alberto de presidente", dijo la candidata de Juntos por el Cambio en la presentación de Horacio Rodríguez Larreta como su eventual Jefe de Gabinete.

Sobre el examen, la candidata entiende que "son cañitas al aire, no son cosas serias", y agregó: “Yo le haría a él (Sergio Massa) un análisis de sangre para ver que desastre hizo en la economía argentina”.

"El pozo que está cavando el ministro Massa es cada vez más profundo, está dejando más déficit, más inflación y más problemas”, opinó sobre la situación económica del país. Además, agregó que "estamos en una hiperinflación terrible que destruye el trabajo, el capital y los anhelos de todos los argentinos".

"La corrida, el dólar, el desastre inflacionario, la falta de insumos para poder trabajar y el desabastecimiento que está sufriendo el país es responsabilidad del ministro de Economía, que por ser candidato a presidente ha decidido rifar el país, deja en soledad a 46 millones de argentinos", dijo la exministra de Seguridad.

Bullrich insistió con el examen propuesto por Massa y le pegó a Alberto Fernández

Además, apuntó contra el candidato liberal Javier Milei, entendiendo que el PRO no quiere que el desastre avance, y que por eso "no actuamos como Milei, que actúa como el director de una casa de cambio, nosotros no hacemos esas cosas", refiriéndose a los dichos del candidato sobre el peso.

Durante una entrevista radial, Bullrich también declaró sobre el tema del examen psicofísico: "Que se lo haga él, porque dudará de su propia capacidad psicotécnica". Además, explicó que para que se aplique lo que Sergio Massa propuso "deberíamos cambiar la Constitución" y que por esta razón no le parece "buena idea" la propuesta del candidato de Unión por la Patria.

Las declaraciones fueron en la presentación de Horacio Rodríguez Larreta como eventual Jefe de Gabinete. Foto: Prensa Bullrich

"Él puede aprobar un examen psicotécnico, lo que no aprueba es como ministro de Economía, ahí ya está bochado por 46 millones de argentinos. Así que la verdad podés hacer perfectito el dibujito. Viste que te hacen hacer una casita, el nene al lado, el arbolito, ahora, después... boom", agregó Bullrich.

"Está bien que para un trabajo te pidan esto, pero la Constitución nuestra dice que cualquier ciudadano puede ser presidente de la Nación", explicó.

"Ser presidente requiere de una estabilidad emocional que no te puede llevar a decir cualquier cosa por un voto", había declarado Sergio Massa, agregando que "voy a pedir para el debate de segunda vuelta que tres universidades hagan una evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos. En algún momento, el alcoholismo de un general nos llevó a la guerra".

"Yo hoy veía un candidato agitando que la gente saque los depósitos de los bancos", dijo apuntó contra Javier Milei, pero sin nombrarlo. Para Massa "hay que poner el psicofísico y contárselo a la gente para ver si hay equilibrio mental o no".