La furiosa respuesta del periodista apuntado de "servicio" por Carlos Melconian

El economista Carlos Melconian apuntó directamente contra el periodista Tomás Méndez por la divulgación de los audios, donde el posible ministro de Economía de Patricia Bullrich, pedía favores sexuales a cambio de cargos en el Banco Nación o en otros organismos del estado.

El presidente de la Fundación Mediterránea habló del caso en la mesa de Mirtha Legrand, donde dijo que Méndez "es un señor que ni siquiera es de un canal abierto. Cuando pregunté, me encontré con un tránsfuga de primer nivel, un delincuente, un hombre extorsionador".

Además declaró que es "una persona que escrachó a Bullrich en la puerta de la casa. Dedicado a estas tareas, él y la persona que lo patrocina, aparentemente de los servicios". Y agregó: "Tuve que buscar abogado porque no lo tenía. Él se encargará de ir a la Justicia. Esto que escuchas es una pegatina, tiene una edición tremenda".

Antes de la emisión del programa de Mirtha Legrand, el cual fue grabado el viernes, y ante la filtración de las declaraciones de Carlos Melconian, Tomás Méndez, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que "por favor Carlos, hacele caso a Mirtha! Denúnciame. Que la justicia vea el origen de los audios y si es inteligencia artificial. Por favor, hacelo".

En otro posteo en la red social, Tomás Méndez disparó: "Esto se está poniendo picante. Ponele que soy corrupto, de la AFI o recibí la información sobre Melconian de Macri. Y? Y? Haganme la denuncia en la justicia y se acaba. Pero nunca se olviden que Melconian puede ser ministro. El sistema político está implosionando".

Esta respuesta fue en clara alusión a cuando Carlos Melconian dijo que Tomás Méndez, que tiene dos causas perdidas en la Justicia por daños y perjuicios, y su patrocinador pertenecen a los servicios de inteligencia.

El periodista divulgó los audios en canal Extra donde se escucha al supuesto Carlos Melconian manteniendo conversaciones telefónicas con mujeres y un hombre a los que les ofrece la posibilidad de conseguir cargos en el estado a cambio de favores sexuales.

En el primer audio, se escucha al supuesto extitular del Banco Nación decirle a una mujer, que estaba a punto de recibir un cargo en la Cancillería o en el Banco Nación, durante el Gobierno de Mauricio Macri, que "¿Te acordás de mí de a ratos? ¿Cuándo te veo? ¿Cómo podés arreglar tu vida? ¿Cuándo me avisas? ¿Esta semana no?". Luego, agrega: "Tengo que pedir turno, pero ¿cuándo me decís?".

"Yo sé que te tengo que avisar con tiempo", añade en un tramo de la charla la joven y preguntaba si había "novedades". "Cuando nos juntemos te cuento", responde el presunto Carlos Melconian.

En otro audio donde se escucha la voz de otra joven, a quien parece ser Melconian le preguntaba si ya había ido a Cancillería de su parte y luego le dice: "Estás hermosa. Déjame que te diga la verdad. Te queda muy bien el color".

En un tercer audio, el supuesto Carlos Melconian habla con un hombre a quien le reclama: "A ver si te armas algo ahí, dale. A mi chiquita me la boicoteas. Si tenés huevos trae a la otra. Arréglame el fato con Mariela, con todo. Ponete a laburar. Yo te diría que empieces a hacer la tarea sucia porque va a ser crisis lo de Soledad". Y sigue: "Metelas rápido porque se están poniendo impacientes las chicas. En junio del año pasado estabas c… cuatro veces por semana. Sabés que lindo mirarle el orto a esa mujer".