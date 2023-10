Este sábado se sabrá la verdad de Carlos Melconian sobre los audios que carpeteó el periodista Tomás Méndez

A pocos días de las elecciones, Juntos por el Cambio sufrió un duro cachetazo cuando salieron a la luz supuestos audios de Carlos Melconian ofreciendo designaciones en el ámbito público a cambio de favores sexuales cuando era el presidente del Banco Nación. A pesar de eso, desde la oposición encolumnada detrás de Patricia Bullrich, salieron al cruce alegando una operación de prensa en contra para perder terreno en las aspiraciones de la exministra de Seguridad de entrar al balotaje del 19 de noviembre.

El posible ministro de Economía, en un hipotético gobierno de Patricia Bullrich, quedó en el ojo del huracán recibiendo el fuego cruzado desde distintos flancos, sobre todo desde el oficialismo y La Libertad Avanza. Una de las más punzantes fue la candidata a diputada nacional Marcela Pagano, quien afirmó con convicción que los audios eran auténticos.

Este viernes, el que habló del tema fue el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri, quien en diálogo con LN+ declaró que "es una burda operación, es una canallada. Estos audios han sido editados y manipulados. Carlos (por Melconian) lo va a explicar mañana" cuando Patricia Bullrich haga un mega anuncio en el Jardín Botánico desde las 9.45, hora a la que citó a la prensa.

"La divulgación de los audios la hizo un periodista (Tomás Méndez) que está acostumbrado a hacer este tipo de operaciones. Ya lo hizo con Patricia Bullrich. Estamos en una campaña que prácticamente no reconoce antecedentes en términos de operaciones políticas", sentenció el mendocino Luis Petri.

Los audios que supuestamente involucran a Melconian

El periodista Tomás Méndez, quien tiene dos condenas por daños y perjuicios, divulgó los audios en canal Extra donde se escucha al supuesto Carlos Melconian manteniendo conversaciones telefónicas con mujeres y un hombre a los que les ofrece la posibilidad de conseguir cargos en el estado a cambio de favores sexuales.

En el primer audio, se escucha al supuesto extitular del Banco Nación decirle a una mujer, que estaba a punto de recibir un cargo en la Cancilleria o en el Banco Nación, durante el Gobierno de Mauricio Macri, que "¿Te acordás de mí de a ratos? ¿Cuándo te veo? ¿Cómo podés arreglar tu vida? ¿Cuándo me avisas? ¿Esta semana no?". Luego, agrega: "Tengo que pedir turno, pero ¿cuándo me decís?".

"Yo sé que te tengo que avisar con tiempo", añade en un tramo de la charla la joven y preguntaba si había "novedades". "Cuando nos juntemos te cuento", responde el presunto Carlos Melconian.

En otro audio donde se escucha la voz de otra joven, a quien parece ser Melconian le preguntaba si ya había ido a Cancillería de su parte y luego le dice: "Estás hermosa. Déjame que te diga la verdad. Te queda muy bien el color".

En un tercer audio, el supuesto Melconian habla con un hombre a quien le reclama: "A ver si te armas algo ahí, dale. A mi chiquita me la boicoteas. Si tenés huevos trae a la otra. Arréglame el fato con Mariela, con todo. Ponete a laburar. Yo te diría que empieces a hacer la tarea sucia porque va a ser crisis lo de Soledad". Y sigue: "Metelas rápido porque se están poniendo impacientes las chicas. En junio del año pasado estabas c… cuatro veces por semana. Sabés que lindo mirarle el orto a esa mujer".