Más alejado de Javier Milei: Mauricio Macri recorrió Misiones para respaldar a Patricia Bullrich

Mauricio Macri vaticinó este miércoles que Javier Milei y Patricia Bullrich alcanzarán la instancia de balotaje luego de las elecciones del 22 de octubre. Respecto a “quién es capaz de hacer el cambio”, el expresidente ratificó: "Patricia es la única que está preparada para llevar adelante el cambio a fondo".

En el marco de su visita por Posadas, Misiones, el referente de Juntos por el Cambio recalcó que esta idea de cambio no se puede llevar adelante solo, ya que "hay un sistema mafioso muy complicado y se te meten adentro".

"Cuando yo asumí la Presidencia me sentía sólo, teníamos apenas cuatro gobernadores. Ahora hay una estructura sólida, con gobernadores, senadores y diputados que van a apoyar a Patricia para hacer el verdadero cambio. Es algo que no se puede hacer solo porque si vas solo se te meten en un minuto las mafias que quieren mantener sus privilegios", señaló durante su exposición en el Hotel Julio César.

Macri durante su visita por Misiones

“Yo no tuve espalda política y me sentí solo, porque tenía que gobernar con cuatro gobernadores. Los libertarios van a tener cero gobernadores. ¿Si no pudimos hacer un cambio con cuatro, cómo lo vamos a hacer con cero?”, recalcó.

De esta forma, Macri busca dejar en claro que el candidato presidencial de La Libertad Avanza no contará con aliados en otros distritos del país en caso de ser electo.

De todas formas, el fundador del PRO desestimó la posibilidad de que Bullrich pueda imponerse en primera vuelta. “¿Por qué vamos a decir algo que no es así? Acá hay un debate en progreso, va a haber un movimiento muy fuerte en la última semana como lo hubo en la última semana de la PASO, y esta vez nos va a favorecer”, dijo confiado.

"Cuando asuma Patricia va a haber previsibilidad y la gente va a saber que se levanta todos los días y puede ir normalmente a trabajar, sin que te roben, porque como dice nuestra candidata ,vamos a tener un país ordenado", concluyó.

Durante su visita por la provincia lo acompañaron el candidato a senador Martín Goerling, la senadora, Carolina Gross, la diputado nacional Emmanuel Bianchetti y Gustavo González, entre otros dirigentes.