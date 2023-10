La fuerte comparación que hizo José Luis Espert sobre la figura de Javier Milei

Jose Luis Espert, diputado y economista de Juntos por el Cambio, habló sobre la controversia que generaron los dichos de Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza y afirmó que vota leyes que ayudan a la hiperinflación y que es un "vende humo de cuarta categoría". Igualmente, también apuntó contra Sergio Massa por la situación económica del país.

El diputado nacional de Avanza Libertad- que en su momento estuvo aliado a Milei y que ahora forma parte de Juntos por el Cambio- lanzó fuertes criticas sobre el libertario, ya que para él es un "piromaníaco" y tiene las mismas formas que el kirchnerismo que la gente conoce: "Estamos entre un kirchnerismo, el de Massa, que lleva cada vez más miseria, y uno de segunda generación, el de Milei. En las formas es la misma violencia y vende humo", dijo Espert.

Además, aclaró que el libertario "pronostica lo que vota, hiperinflación". Para su exaliado, Milei dice que son "hipócritas los políticos que sancionan baja de impuestos sin bajar el gasto público" y luego vota la ley de ganancias y la compra sin IVA.

En diálogo con Radio La Red, Espert opinó sobre las propuestas y medidas que Milei dice que hará si gana el lugar en el sillón de Rivadavia: "No hay nada de lo que propone Milei que exista disponible para el planeta tierra, a lo mejor en Saturno, Marte, se puede dolarizar sin dólares", chicaneó. Y agregó: "Allí ocurre que los estados no hagan obra pública. Quizás en Marte ocurre que si una empresa contamina un río el estado no le ponga impuestos. Si alguien intenta en la tierra hacer eso va a terminar prendido fuego", sentenció.

El diputado de Avanza Libertad no solo criticó a Milei, también fue contra el desdibujado presidente de la Nación, Alberto Fernández, por la denuncia que le hizo al libertario, luego de que este haya dicho que la moneda nacional valía "excremento". Espert se preguntó donde estudió Derecho Fernández: "¿En la universidad del pasto?, una vergüenza".

A pesar de que las declaraciones de Milei generaron miedo e incertidumbre en la economía y los mercados, Espert marcó la diferencia y dijo que a pesar de que "es un vende humo de cuarta categoría", Milei "no tiene ninguna responsabilidad comparada con la que tiene Massa", dando a entender que el gobierno nacional no puede lavarse las manos por unas declaraciones fuera de lugar del candidato a presidente de LLA.

La relación que terminó

Desde hace tiempo, Espert predica la idea de que "el Milei que conoció", y con quién fue aliado durante un tiempo, no es el mismo que el de hoy. En su momento, Espert y Milei eran los "libertarios" que buscaban imponerse en una grieta que no dejaba lugar para tercios, como la que había entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Poco a poco la relación fue en deterioro y este año Espert fue en la lista de Horacio Rodríguez Larreta, como primer candidato para senador nacional, que se quedó sin el pan y sin la torta.

Examigos. Milei y Espert.

Los "ex amiguitos" libertarios, hoy forman parte de coaliciones distintas, y desde hace tiempo se "tiran palitos" en este año electoral que los encontró enfrentados en distintas visiones políticas.