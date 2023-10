El primer investigador del caso Bento asegura que sobran motivos para destituirlo

El diputado del PRO Pablo Tonelli fue clave en todo el proceso para investigar el desempeño de Walter Bento como juez federal, pues estuvo encargado de instruir el expediente inicial. Además fue el primero en pedir la destitución del magistrado mendocino, que ahora está suspendido.

Ayer terminó el proceso de enjuiciamiento y el tribunal pasó a deliberar, luego de que se pidiera la destitución. Tonelli apoyó el alegato de Miguel Piedecasas. “Estoy de acuerdo con la acusación. Bento ha incurrido en mal desempeño y eso está probado”, aseguró el diputado.

Al ahondar en los argumentos, Tonelli resaltó que los juicios que enfrenta tienen naturalezas distintas y que uno no necesariamente depende del otro. “El juez (Bento) se equivoca cuando dice que hay que esperar el resultado del juicio penal. La responsabilidad que se juzga es totalmente diferente. Él podría ser absuelto en el juicio penal, y sin embargo haber incurrido en mal desempeño y ser removido como juez”, aclaró.

En el juicio político se enumeraron varios hechos que marcarían la falta de conducta de Bento. Desde haber accedido a créditos y beneficios que no lo tenían como destinatario, hasta estar sospechado de delitos graves, pasando por su forma de vida ostentosa. “Creo que el Juez Bento ha violado muchísimas normas de ética y de conductas referidas a la actuación de un magistrado”, dijo Tonelli a MDZ.

Los integrantes del jurado están en etapa de deliberación. Y el 8 de noviembre darán su veredicto. Para que Bento sea destituido son necesarios 5 votos afirmativos. Para el primer investigador que tuvo el Consejo de la Magistratura, Bento debe ser destituido. “Es posible, pero no necesario en este caso, que haya cometido algunos delitos. Me parece que este juicio en particular debería concluir con la destitución del juez. Las preocupaciones que expresa Bento respecto a su familia, las debió haber considerado antes de incurrir en esas conductas”, aseguró.

Si el Jurado lo expulsa del cargo, Bento pierde los privilegios que tiene como juez, entre ellos los fueros. Por eso quedaría firme su pedido de detención e iría preso, pues pesa sobre él un pedido de prisión preventiva. En paralelo seguirá el juicio oral y público en el que es juzgado por asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y abuso de autoridad.