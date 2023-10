El peronismo mendocino se enfoca en la candidatura de Sergio Massa y "patea" la discusión provincial

Tras el sabor amargo que le quedó debido a los resultados obtenidos en las elecciones provinciales, el peronismo mendocino decidió depositar toda su energía en encolumnarse detrás de la candidatura presidencial de Sergio Massa, con el fin de mostrar unidad de cara al 22 de octubre. Lo que respecta al partido a nivel local, las discusiones sobre qué es lo que se hizo mal en el último tiempo a nivel dirigencial pasará a una especie "de cuarto intermedio" hasta que concluya la campaña nacional de Unión por la Patria, sea cual sea el escenario del 10 de diciembre en adelante.

Sergio Massa llega a la provincia este miércoles. Su agenda aún no fue definida, pero ya se habla de reuniones con la dirigencia justicialista local, los candidatos a diputados nacionales que lo acompañan en la lista, el sector vitivinícola y militancia. El peronismo busca, de esta manera, captar más votos luego de que Unión por la Patria -juntando a Sergio Massa y Juan Grabois- haya obtenido apenas 16,9% en las PASO del 13 de agosto. A modo de previa, fue el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, quien visitó Mendoza este lunes. El funcionario preparó el terreno para la llegada de Massa con un acto realizado en el Colegio de Farmacéuticos.

Allí, asistieron todos los jefes comunales del peronismo y los intendentes electos para el periodo 2023-2027. ¿Una particularidad? Dio el presente Roberto Righi -de Lavalle- quien había sido blanco de críticas y hasta acusado de "traidor" por haberse ido a La Unión Mendocina y haber apoyado a Omar De Marchi en la contienda por la Gobernación, en lugar de la fórmula propuesta por el PJ. No obstante, Righi siempre dejó en claro que él, a nivel nacional, estaba con Massa.

Estuvieron los intendentes electos de Malargüe, Celso Jaque; de Tunuyán, Emir Andraos; de Santa Rosa, Flor Destéfanis; de La Paz, Fernando Ubieta; de Lavalle, Edgardo González y de Maipú, Matías Stevanato. Omar Félix, de San Rafael, no concurrió, aunque sí lo hizo su hermano Emir Félix, que conduce el municipio en la actualidad. También formaron parte Martín Aveiro, de Tunuyán, y el lavallino Roberto Righi. Por su parte, acudió a la cita peronista la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Intendentes, intendentes electos y dirigentes se congregaron en el Colegio de Farmacéuticos.

Omar Parisi, ahora excandidato a gobernador sostuvo tras la derrota provincial que "se sintió solo". Se trató de una indirecta dirigida hacia los intendentes peronistas. Uno de ellos fue Matías Stevanato, que nunca se pronunció públicamente a favor de un aspirante. El jefe comunal de Maipú -que logró la reelección- participó de la actividad referida a la llegada de Gabriel Katopodis. Ante la consulta referida a si a partir de la derrota provincial los intendentes van a tener un poco más de protagonismo en la campaña de Massa, Stevanato respondió: "Todos los intendentes están trabajando y hoy se los ve. La verdad es que no solamente los intendentes, sino también los secretarios de los sindicatos. Yo veo que el peronismo se está movilizando con una actitud que está generando esperanza en el pueblo de Mendoza".

Respecto a dicha "movilización" mencionada, ¿el hecho de que haya ocurrido después de la derrota significa que es una oportunidad que encuentra el peronismo mendocino? Frente a este interrogante, el maipucino aseguró que "son dos elecciones diferentes y me parece que en esta están todos los compañeros acompañando este proceso porque tenemos un candidato a presidente que está generando la esperanza que los argentinos necesitan".

En relación a la sensación de que se aproxima un nuevo liderazgo en el peronismo de Mendoza, Stevanato se concentró en el panorama nacional y sostuvo de forma escueta: "Hay que ir paso a paso, decía Mostaza Merlo...Tenemos las elecciones el 22 y, si Dios quiere, vamos a tener balotaje. Después Massa va a asumir como presidente y ahí veremos qué es lo que pasa con el peronismo de Mendoza. (...) Estamos trabajando para que el peronismo en las próximas elecciones tenga un buen resultado en Mendoza y, obviamente, que Sergio Massa pase al balotaje".

También a su par lavallino al esgrimir que "Roberto Righi acompaña y banca a Sergio Massa. Siempre lo dijo Es un amigo y para mí es un gran intendente. Y la verdad es que necesitamos de esa experiencia y de las pilas que tiene Roberto. Así que siempre va a ser bien recibido y nunca se fue. Eso hay que aclararlo... Siempre acompañó a Massa". Matías Stevanato. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Flor Destéfanis, además de ser intendenta de Santa Rosa y de haber logrado la reelección, es la presidenta del Partido Justicialista de Mendoza desde diciembre de 2022. Debido a su papel protagónico como conductora del histórico partido, muchas de las críticas producto del mal presente del peronismo recaen en ella. Sin embargo, asevera que tras el cimbronazo del 24 de septiembre y con la campaña nacional a toda marcha, "hay un peronismo mendocino movilizado". "Nos hemos podido reunir los distintos dirigentes de todos los espacios políticos del peronismo y hemos podido abrir los brazos, abrir las puertas y entender que el único principal objetivo que tenemos en este momento es ganar en octubre con Massa y aportarles desde Mendoza la mayor cantidad de votos posibles. Eso nos ha unido para que podamos organizarnos. Después haremos los análisis que hay que hacer. Tienen que darse debates internos de qué pasó en las elecciones provinciales, pero ahora veo un peronismo muy unido y organizado de cara a las elecciones del 22 de octubre", sumó Destéfanis.

El domingo 24 de septiembre Destéfanis no estuvo en el búnker del PJ para asumir la derrota que colocó a su espacio en tercer lugar. En las sombras se produjeron comentarios de enojo hacia la santarrosina. Pero ella considera al respecto: "Nunca nadie me ha dicho nada personalmente. Sinceramente, creo que que alguien diga que no estuve en la campaña, falta la verdad. Estuve absolutamente en todos los momentos y los lanzamientos, colaborando en toda la zona Este, militando con los candidatos de San Martín, Junín, Rivadavia... Y otro dato más importante es que ganamos en Santa Rosa.

En ese sentido sacó chapa y dijo que fue "una de las pocas intendentas del peronismo que hizo que la fórmula ganara en el departamento. Incluso, revirtiendo los resultados de las PASO. La mejor manera de poner la cara es esa: en un cartel, una folletería, nuestras radios locales y pidiendo a la gente que confíe en la fórmula. Así que, la verdad es que el resto son opiniones". Flor Destéfanis, Gabriel Katopodis y Martín Aveiro. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Sobre su ausencia el búnker, explicó: "Me quedé en Santa Rosa como lo vengo haciendo en casi las últimas veces, principalmente por las distancias y para esperar hasta tener los últimos datos, Cuando nosotros todavía estábamos recibiendo los datos de la última mesa de Santa Rosa, ya estaban saliendo los candidatos del peronismo a hablar. No fue ningún otro intendente. No fue por nada en particular porque soy una persona que ha estado acompañando la fórmula en todo lo que se nos ha pedido y donde más se necesitaba, que era eso, poniendo el cuerpo en nuestro territorio".

Asimismo, palpitó la visita de Massa este miércoles y declaró que están "con mucha expectativa". A la hora de hacer mención a autocríticas - si se tiene en cuenta que el votante no encuentra una oferta dentro de la política tradicional y se ha volcado a Javier Milei- Destéfanis lanzó: "Fue como un fenómeno generalizado. Por ahí, si hubiera sido una cosa muy puntual de Mendoza, ahí habría que hacer un análisis más profundo. Pero sinceramente creo que el análisis no es ni más ni menos que hay una cierta parte de la población que está poco frustrada y decepcionada de la política y de la economía. El mismo Massa lo ha dicho: pedimos disculpas por lo que no se logró, pero nos hacemos cargo y creo que tenemos que instar a la gente que no vaya a votar inspirada por este odio u enojo, sino con esperanza de aprender de los errores y tener propuestas superadoras.