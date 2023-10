La promesa primermundista de Javier Milei en pleno debate presidencial

En el marco del Debate electoral realizado este domingo por la noche en Santiago del Estero, Javier Milei (La Libertad Avanza) realizó una particular promesa durante su primera intervención en el eje de economía. El diputado nacional libertario expuso sus propuestas y aseguró que "Argentina en 15 años podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tienen Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania. Y si me dan 35, Estados Unidos".

"Argentina está en decadencia. Y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Argentina empezó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, estamos de mitad de la tabla para abajo: tenemos 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y en camino a la peor crisis de la historia argentina", señaló Milei.

Y luego indicó: "Esto se explica por lo que nosotros llamamos el modelo de la casta, que parte de una premisa nefasta que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que lads necesidad son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y eso implica que hay que tener recursos. Y los recursos son finitos. Eoo genera una inconsistencia que se resuelve vía déficit fiscal. Es por eso que Argentina en los últimos 122 años tuvo 112 déficit fiscal. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. ¿Cómo lo financia? Con deuda. Después defaulteamos... O lo financia con emisión monetaria y tenemos un descontrol de inflación: destrozamos cinco signos monetarios, le quitamos tres ceros a la moneda y podríamos quitarles tres más... Tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra".

La intervención inicial de Javier Milei

"¿Qué es lo que proponemos nosotros? Hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gato público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central", siguió el candidato libertario, que fue el candidato más votado en las elecciones PASO del 13 de agosto.

Finalmente, Milei completó: "Con este conjunto de reformas, Argentina en 15 años podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tienen Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania. Y si me dan 35, Estados Unidos".

Milei se vio cara a cara con Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad).