El peronismo teme que lo de Martín Insaurralde sea una nueva Fiesta de Olivos

Martín Insaurralde es el exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires. Termina su labor como coordinador general de Axel Kicillof casi de la misma forma en la que entró. De manera forzada, casi como un apriete por parte de su socio político, Máximo Kirchner, cuando, después de las PASO de 2021, le exigió la apertura del Gabinete al propio gobernador.

Insaurralde no era un dirigente político más dentro del esquema provincial. A pesar del silencio del siempre prolijo gobernador, el exintendente de Lomas de Zamora, además conducía el Instituto de Lotería y Casinos a través de su íntimo amigo Omar Garrigalde y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires con su delfín Federico Otermín. Más dinero disponible, imposible.

Otermín, hoy en el ojo de la tormenta por el escándalo de la aparición de Jorge “Chocolate” Rigau retirando plata del cajero automático con más de 48 tarjetas de débito que no le pertenecían, ingresó a la política por pedido de Insaurralde. Hoy es el candidato a intendente y el renunciante jefe de Gabinete su primer concejal en Lomas, uno de los distritos más importantes de la Tercera Sección electoral.

Marbella, Insaurralde, y algunos de los dólares que no tiene el país para importadores

El primer escándalo que rodeó al renunciante fue con los bingos de la Provincia de Buenos Aires, que en varios distritos estuvieron cerrados por más de un mes. Según trascendió, esto fue así porque algunas cadenas de juego se opusieron a aportar un importe adicional a lo que la ley le impone. La excusa era por la campaña.

El segundo sacudón que le dio en la línea de flotación fue el bochornoso escándalo que envuelve a toda la Legislatura bonaerense. Si bien “Chocolate” trabajaba para la Cámara de Diputados bonaerense, en el Senado no quieren hablar porque saben que ningún papel puede ser analizado con cierta profundidad.

Todo ante el silencio absorto, a pesar de que es su gestión, de Kicillof. El gobernador no quiere inmiscuirse en algunos temas, pero ahora deberá reemplazar a uno de los hombres más poderosos de la Provincia, con alianzas directas con más de una decena de intendentes y la mayoría de los legisladores. Para que quede absolutamente claro, la complicidad de las autoridades de la Cámara con el tema de Rigau, hay que aclarar que todos los plásticos con los cuales retiraba dinero eran entregados por el Banco Provincia al director de personal, Claudio Albini, íntimamente relacionado con el Frente Renovador.

Una película que siempre refleja con increíble fidelidad la relación de los poderes borrosos con la política es El Padrino. En la segunda parte de la saga, un senador, que quiso coimear a la familia Corleone, terminó con una prostituta muerta en su cama. Cualquier semejanza con la realidad, es parte del encanto de este tema.

Sin embargo, no hay que ser muy sagaz para saber que Sofía Clérici, en su guerra mediática con la antigua mujer de Insaurralde, Jesica Cirio, publicaba todo lo que el exjefe de Gabinete le regaló en su periplo europeo, pero además filtró un video de algunos años atrás, cuando ella tenía el pelo de otro color.

Sin embargo, las dudas que Kicillof no puede responder son: ¿de dónde pudo sacar los dólares o euros para hacer semejante viaje mientras el SIRA frena todas las importaciones? ¿Autorizó el gobernador a que su jefe de Gabinete fuera de viaje a Marbella en medio de la campaña?.

Después de toda una jornada de tensión y preocupación, en la que no faltaron reproches, insultos y algún lapso de regocijo íntimo por quienes se sintieron perjudicados hace dos años con su llegada, Kicillof aceptó su renuncia pero no mencionó quién lo reemplazará. Lo más probable es que Cristina Álvarez Rodríguez, actual ministra de Gobierno, tenga que compartir la tarea con la firma de los expedientes de la Jefatura de Gabinete.

Sergio Massa tomó conciencia de lo trágico que es el episodio para su performance electoral. “Es un cajón de Herminio”, comparó alguien que lo quiere. Herminio Iglesias quemó un cajón pintado con las siglas de la UCR en el Obelisco dos días antes de la elección de 1983 donde todos preveían una victoria peronista. Ganó Raúl Alfonsín.

Insaurralde pasó momentos de mucha tensión con otros de armonía con el ministro candidato oriundo de General San Martín. Consultado un funcionario nacional, el escándalo de la fiestita del exjefe de Gabinete por supuesto que, de mínimo, no ayuda. "Es un quilombo impresionante… No sé cómo no se controlan, no toman conciencia de la crisis política y social en la que estamos”, dijo un intendente que luego remató: “Parece que alguien estaría haciendo todo lo posible para que Milei gane en primera vuelta”.

La "clandestina de Olivos" de Alberto Fernández en el festejo de su esposa Fabiola Yañez es otra imagen que llegó como un flash a la memoria de la mayoría de consultores y dirigentes de Unión por la Patria. Todo esto pasaba mientras Massa se preparaba para participar de su segundo debate presidencial donde estaba entrando con mucho entusiasmo porque se veía dentro del balotaje. Este nuevo cisne negro, esperan, no termine de desequilibrar la ya frágil proyección preexistente.

Hoy, Máximo Kirchner estuvo en Tres de Febrero participando de una actividad política menor en la universidad de Tres de Febrero. Sin prensa, se lo vio tranquilo, aunque todos hablaban del tema. Habrá que ver cómo actúa el hijo de los dos presidentes, uno de los que más ayuda directa recibió por parte del lomense cuando el kirchnerismo estuvo fuera del poder durante cuatro años.