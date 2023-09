El escándalo de la Legislatura bonaerense enmudece a la oposición

A quince días de la aparición pública del escandaloso episodio de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en la que un empleado fue detenido mientras retiraba dinero con 48 tarjetas de débito, con más de medio millón de pesos depositadas en cada una, dos de los legisladores de La Libertad Avanza emitieron un comunicado pidiendo que la Justicia investigue lo que está pasando.

A todas luces no se puede comprender el escueto pedido de solamente cinco líneas que no firmó el otro integrante que adhiere al proyecto libertario en la Legislatura bonaerense, Guillermo Castello, quien armó un bloque propio.

Nahuel Sotelo y Constanza Moragues, en tanto, expresaron una profunda preocupación por el caso de Julio Segundo "Chocolate" Rigau, quien recientemente fue encontrado en un cajero del Banco de la Provincia de Buenos Aires haciendo reiteradas extracciones con tarjetas de débito de más de cuarenta "empleados" de la Legislatura bonaerense.

“Es importante que la justicia investigue el caso para llegar a quienes organizan estas maniobras”, remataron en su breve expresión a los medios. Cuando a uno de ellos se les preguntó si tenía algo para opinar o expresar, apenas se conoció el episodio, dijo que se enteró por este medio de lo que estaba pasando, y luego no siguió con el tema a pesar de nuestra insistencia, la misma que han tenido los otros diputados provinciales.

En la Cámara, todo está acordado. Hasta los insultos.

El silencio es tan impactante en esta “campana de madera” que se hace inevitable una nueva pregunta. ¿Por qué deja de ser un personaje significativo Julio “Chocolate” Rigau? Porque él actuaba en representación de otros, era el mandadero, no se “realizaba en soledad”, como dice el viejo apotegma de Juan Domingo Perón, quien en La Comunidad Organizada, sentenciaba que ningún individuo puede realizarse si no lo hacía con una sociedad que lo hiciera.

En este caso, producto del silencio atroz que se autoimpusieron, nadie está dispuesto a romper con la sociedad que los ubica en un mismo cuerpo, en este caso, legislativo. Pero no es el único organismo que puede tener este mismo sistema. Algún senador provincial también podría haber dicho algo, y no lo hizo. La pregunta del centavo, y no del millón, pasa a ser ¿por qué?... Las apuestas pagarían, efectivamente, $0,10.

Entidades proclives e interesadas en el bien público ya se empezaron a interesar en el tema como Poder Ciudadano, junto con otras ONGs han solicitado aparecer como “amicus curiae” en el expediente. Lo poco que trasciende por algunos medios sobre las declaraciones de los por ahora testigos, en este caso, los dueños de los plásticos a los que se le pidió los nombres para retirar el dinero, aportan nada más que oscuridad e incredulidad.

Hace dos años, otro episodio similar se conoció y no conmovió más a nadie que a los involucrados. La Legislatura, que como en este caso no hizo nada para investigar internamente lo sucedido y la Justicia determinó, como corresponde, las respectivas faltas de mérito.

Según una investigación del colega Rodrigo Alegre, un grupo de vecinos de Morón denunció ante la Justicia que fueron engañados por Claudio Odín, un puntero político de esa localidad del oeste del Conurbano. Les prometió que iban a ser beneficiarios de un plan social, pero los anotaron como empleados de la Legislatura bonaerense y se quedaron con el sueldo que superaba los 180.000 pesos por cada persona.

“Una vez allí, en el despacho de la diputada provincial Marisol Merquel, les hicieron firmar un contrato de trabajo sin que ellos supieran de qué se trataba. La conexión entre Merquel y Odín es el concejal peronista Gabriel Barquero. Merquel mantiene una relación con Barquero y a su vez Odín trabaja para este”, recordó Alegre en su informe de hace dos años. Cualquier semejanza con la relación de "Chocolate" con Claudio Alini, es pura coincidencia.

Dos años después, la inflación hizo mella, para bien en cuanto a los contratos distribuidos ya que fueron casi triplicados en su monto. Que sólo pudiera extraer $30.000 por cada tarjeta tiene que ver conque no tenía habilitado el token de ninguna de ellas y por eso tardaba más de veinte días en hacer todo el recorrido de la extracción de, hasta ahora, una cantidad jamás precisada de plásticos.