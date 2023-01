El polémico intendente interino que ya pelea con la oposición

Ignacio Conte, presidente del Concejo Deliberante de Guaymallén, es desde el viernes pasado el intendente interino del departamento porque Marcelino Iglesias se tomó licencia por una operación de columna. Es parte de lo que se conoce como la “renovación en la política”, tiene sólo 29 años y va por su segundo mandato como edil. Este fin de semana, fiel a su estilo frontal, -similar al de Iglesias- discutió por las redes sociales con un precandidato a intendente de otro partido, el peronista Rafael Moyano. En esa pelea, el postulante del PRO Gabriel Pradines, salió a despegarse de la gestión de Iglesias.

Conte no pasa desapercibido. En la últimas horas, estrenando su cargo de intendente interino de Guaymallén, lo mandó a “estudiar la Constitución” a Moyano, quien cuestionó la suba de tasas municipales. El justicialista sostuvo por Twitter: " En Guaymallén tenemos el mayor déficit de edificios escolares. No tenemos hospital público. Las comisarías no tienen personal, ni móviles, con pocos chalecos (vencidos). Sueldos de miseria a sus empleados” y lo arrobó a Conte.

El edil a cargo del municipio recogió el guante y señaló: “Huevadas que solo puede decir una colectora del FIT en la que se han convertido. Nosotros, a seguir trabajando”.

En esa polémica, también se metió el precandidato a intendente del PRO, Pradines, quien aspira a competir en una primaria dentro del Frente Cambia Mendoza (si es lo que finalmente hace el partido y no va por afuera) contra el precandidato radical que sea elegido para competir para los comicios de este año. “Dos correcciones de su comunicado", dijo dirigiéndose a Moyano y sumó: "Primero, las suba de tasas son basadas en las proyecciones del gobierno nacional, que sea pésimo es responsabilidad de ustedes; segundo, el PRO no gobierna Guaymallén, ni de forma directa ni indirecta”. Así tomó distancia de la gestión radical como está haciendo la fuerza últimamente.

Conte cultiva un perfil público alto, desde que asumió como edil en 2015, siendo muy joven, luego de haber militado la candidatura de Marcelino. Es autor del polémico proyecto con el que se pretende dejar de elegir reinas de la Vendimia en el departamento y que llegó a la Corte local. En ese momento, cuando presentó su iniciativa, lanzó: “Las Reinas me han insultado públicamente con groserías fuertes". Es que no es de optar por el silencio o los eufemismos, todo lo contrario, siempre dice lo que piensa: En noviembre del año pasado, realizó un controvertido comentario en su cuenta de Twitter al hacer mención a la implementación del programa nacional de "Precios Justos" y la posibilidad de denunciar a los comercios que "no cumplan" con lo pactado. El radical aseguró que se trata del "mismo procedimiento de Jorge Rafael Videla y sus amigos" y que es una "diKtadura". Esta aseveración trajo una inmediata ola de críticas hacia el edil.

El dirigente radical se inició en su partido desde muy joven. Iba al Colegio Normal Tomás Godoy Cruz, enfrente de la plaza Independencia y en los recreos participaba en favor de las marchas que se organizaban pidiendo el medio boleto estudiantil, en plena gobernación del peronista Celso Jaque (2011-2015). Desde que asumió la banca- y luego fue por la reelección en 2019- se mantuvo muy activo: limitó a través de una ordenanza de su autoría, la reelección de concejales y del intendente antes que lo hiciera la provincia; creó el “ítem recinto” para que los concejales cobren menos si no asisten a trabajar y además impulsó la prohibición de el municipio organizara concursos de belleza, y en esa iniciativa entró la negativa a elegir la Reina de la Vendimia que le trajo embates judiciales a la comuna y oposición de gran parte de la clase política.

Conte no está entre los posible “precandidatos” a suceder a Iglesias, sino que son Marcos Calvente, Secretario de Obras y Servicios Públicos y el responsable de la Secretaría de Gobierno, Nicolás González Perejamo. La elección de alguno de ellos tiene muy expectante a los militantes radicales de Guaymallén porque traerá reacomodamientos.

Los otros interinos

El año pasado también hubo un intendente interino en una comuna de Mendoza: Paulo Campi, el presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, quedó a cargo en marzo pasado cuando el actual jefe comunal, el peronista Emir Félix, tuvo un grave problema de salud por el que fue internado. En julio, volvió el intendente luego de casi 70 días de internación. Ahora Félix debe elegir un candidato para ser su sucesor- con altas chances de ganar- pero no será Campi sino Omar Félix, actual diputado, ex jefe comunal y hermano del intendente.

Hace unos años ocurrió que una radical quedó al mando de una comuna que estaba gobernada por el peronismo. Fue el caso de Norma Trigo, presidenta del Concejo Deliberante de Santa Rosa quien en 2016 asumió cuando renunció el intendente peronista Sergio Salgado, denunciado por desobediencia, malversación de caudales públicos y fraude por lo que fue a la cárcel.

