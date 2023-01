La profunda reflexión de Cristina Kirchner tras la violenta manifestación en Brasil

Cristina Fernández de Kirchner reapareció nuevamente y habló sobre la violenta manifestación ocurrida en Brasil por parte de cientos de seguidores de Jair Bolsonaro. La vicepresidenta dejó una reflexión y comparó este hecho con lo ocurrido en Estados Unidos en el 2021.

"Las imágenes de hoy en Brasilia replican con exactitud las imágenes del 06/01/2021 en el Capitolio de Washington. No es casual…", publicó Cristina en Twitter. Y cargó contra los discursos del odio: "Los discursos del odio en medios de comunicación y redes sociales, la estigmatización del que no piensa igual, hasta querer inclusive suprimir su vida y la violencia son el signo contemporáneo de las nuevas derechas. No basta con el imprescindible repudio o la necesaria condena…"

Y agregó: "Quienes creemos en lo nacional, popular y democrático debemos darnos además un análisis profundo y descarnado frente a este fenómeno que más allá de la existencia de organizadores, financiadores y responsables (que siempre los hay) captura…".

A segmentos de la población (inclusive algunos en contra de sus propios intereses económicos) para jaquear la democracia.



Por último, le dejó un mensaje a Lula: "A segmentos de la población (inclusive algunos en contra de sus propios intereses económicos) para jaquear la democracia. Confiamos en la experiencia de @LulaOficial para afrontar este verdadero desafío a la democracia del Brasil".