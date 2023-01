La resolución nacional que frenaría la salida del PRO de Cambia Mendoza

¿Se va o se queda? Las señales que ha dado en las últimas semanas Omar De Marchi, el precandidato a gobernador y líder del PRO local, parecieran indicar que competiría por fuera del Frente Cambia Mendoza en las próximas elecciones. Sin embargo, una resolución de Juntos por el Cambio (JxC), la coalición a nivel nacional, establece que los partidos provinciales que lo integran deben competir en las PASO (Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) en los distritos en los que existe este mecanismo electoral, como es Mendoza, y si una fuerza política decide ir por afuera, no puede usar el nombre ni nada similar al de JxC.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio firmó una resolución el 19 de septiembre del 2022 en la que fijó las reglas para las elecciones provinciales en la que participarán las fuerzas políticas que conforman el espacio. Este documento indica: “Los resultados en las elecciones provinciales, formarán parte significativa de la estrategia nacional de Juntos por el Cambio. Ante la inminencia de las próximas elecciones a gobernadores, intendentes y representantes parlamentarios locales (provinciales y municipales), se torna imprescindible dar un paso más hacia la consolidación, posibilitando ámbitos de acuerdo y estableciendo métodos para la selección de candidatas/os a dichos cargos”.

En ese sentido, en el punto 3, resuelve: “En aquellas provincias en las que la ley establezca como mecanismo ordenador de competencia las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), todos los partidos se comprometen a utilizarlas como método de selección de candidatos". En esa línea aclara que en las provincias donde no hay primarias, y si no se llega a un consenso, se debe convocar a una interna abierta. Si una fuerza política no respeta estos puntos, no podrá usar ninguna inscripción que se asemeje o identifique con el nombre Juntos por el Cambio o algo similar.

En el punto 5 del documento se establece: “Que los partidos nacionales representados en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (PRO, UCR, CC-ARI, Encuentro Republicano Federal) se comprometen a que en caso de que algún partido de orden provincial no respete lo definido en esta resolución no podrá hacer uso del nombre Juntos por el Cambio, (u otras denominaciones equivalentes) en la inscripción de la alianza electoral provincial”.

La resolución, además, ordena que haya una mesa de los partidos locales como la que convocó el presidente de la UCR local, Tadeo García Zalazar. en diciembre pasado y la conducción del PRO se negó a asistir. “Remarcar a los partidos provinciales que integran Juntos por el Cambio, en las provincias que aún no lo hayan hecho, la necesidad de conformar sus respectivas mesas, conforme fuera dispuesto por el Acuerdo de Buenas Prácticas de abril de este año”, sostiene el escrito que contiene la firma de la mesa de los referentes nacionales del frente.

El radicalismo mendocino cree que JxC a nivel nacional pondrá freno a la salida del PRO de Cambia Mendoza, más allá de la resolución. Aseguran que los líderes del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta – cuya campaña presidencial coordina De Marchi- o Patricia Bullrich – quien también es precandidata a presidenta y dirige el partido-, impedirán que se vaya y se rompa el frente en un distrito tan importante como Mendoza, en la que tiene firmes posibilidades de ganar los próximos comicios y que la coalición pueda mostrarle al país un tercer mandato consecutivo.