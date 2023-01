Un diputado de Juntos por el Cambio anticipó el fracaso del juicio político a la Corte: los motivos

El jefe de bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, anticipó que Juntos por el Cambio no dará quórum en las sesiones extraordinarias a las que convocará el Gobierno a raíz del rechazo al proyecto con el que el oficialismo busca desplazar de sus cargos a los jueces de la Corte Suprema.

"No vamos a acompañar algo que es para romper el sistema de Gobierno y la división de poderes", señaló el opositor en declaraciones radiales.

Y en esta línea reafirmó que "Juntos por el Cambio no va a acompañar ningún ataque a la Corte y no acompañará ninguna ley más hasta que esto no pare".

Juan Manuel López. NA.

Si así fuera, el Frente de Todos encontrará en la principal bancada opositora una barrera en su intención de aprobar -más allá del juicio político a la Corte- una serie de proyectos de índole económica, como la prórroga de la moratoria previsional, el blanqueo de capitales, la suba de impuestos y la reforma a la ley de lavado de activos.

El presidente Alberto Fernández pidió enjuiciar a la Corte Suprema de Justicia.

"El Gobierno no registró que en las últimas tres sesiones no tuvo quórum porque quiso imponer unilateralmente una agenda", advirtió López, que recordó el fracaso de las últimas convocatorias al recinto, en las que iban a tratarse la creación de nuevas universidades nacionales y la moratoria, entre otros proyectos.

En este sentido, agregó que "en las últimas tres sesiones, el oficialismo no tuvo quórum y tampoco tiene los dos tercios necesarios para sesionar sin la oposición".

El diputado que responde al liderazgo de Elisa Carrió advirtió que el oficialismo propone de cara a las sesiones extraordinarias "mezclar temas económicos con un ataque directo a la Corte Suprema, y eso atenta contra la posibilidad de que exista un tribunal independiente".

NO VA A SER UNA MANCHA MÁS.



Cristina ha sido lo suficientemente inteligente para obedecer a la justicia en última instancia, y el Presidente ha sido lo suficientemente estúpido cómo para no obedecer una cautelar. pic.twitter.com/8z9elDY6Vk — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 5, 2023

En tanto, el titular de la bancada de la Coalición Cívica consideró que el presidente Alberto Fernández "es una persona que hace tiempo no piensa con claridad" y puso como ejemplo el desacato a la cautelar de la Corte que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por la coparticipación federal de recursos.

Al respecto, López diferenció a Fernández de la postura que mantuvo la actual vicepresidenta Cristina Kirchner cuando ella ejercía la primera magistratura del país: "Ella ha sido lo suficientemente inteligente para no desobedecer ningún fallo de la Corte y Alberto es lo suficientemente estúpido para desobedecer una cautelar".