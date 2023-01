Una diputada liberal definió con dureza a Cristina Fernández de Kirchner

La diputada de Republicanos Unidos, Marina Kienast, dialogó con MDZ sobre la volatilidad de las próximas elecciones. La abogada señaló con buenos ojos la inclusión de políticos liberales a Juntos por el Cambio. Ésta también definió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como "lo peor que le pasó al país".

- ¿Qué opinás del planteo de cierto lugar del PRO sobre la competencia de Javier Milei dentro de Juntos por el Cambio?

- El espacio tiene que crecer. Si ingresan más liberales mejor, porque vamos a estar más fuertes para poder explicar cómo creemos que tiene que ser las cosas para llevar adelante las reformas. Cuanto más seamos, mejor. Tienen que entender que las reformas que tenemos que hacer son muy profundas. Entonces no podemos tirar titulares y después no hacerlo.



- Imagínate que sea de una fractura de la primera posición, de Juntos por el Cambio, ¿participarías de un frente integrado entre los duros del PRO y la Libertad Avanza? ¿Republicanos Unidos se podría integrar a ese nuevo frente liberal?

- Si ese frente liberal está dispuesto a hacer las reformas que te digo de un punto de vista real, conteniendo a todas estas personas que hace tanto tiempo se las hace depender del Estado, sí obvio.



- ¿Te consideras dentro de la famosa "casta política"?

- No. Primero soy nueva. A veces es decís "wow, esta chica ya fue asesora, este chico ya fue asesor y hoy son legisladores". Saben más pero de cómo se manejan las cosas. Nosotros queremos proponer algo distinto. Ahora que cobrás un sueldo del Estado, cobrás un sueldo del Estado. Pero bueno, nosotros lo trabajamos todo el tiempo, intentamos llevar adelante una propuesta de que se achique el Estado. Y perdón, si duro 20 años trabajando en esto, no sé, alguien tal vez alguien me considera casta.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

- ¿Qué te genera que Cristina Fernández de Kirchner sea tu vicepresidenta?

- Me costó, me costó bastante en el 2019 asumirlo. La verdad que es lo peor que le puede hacer a la Argentina. Sinceramente lo único que busca es impunidad y su riqueza. No le interesa el país y para los que realmente estamos tratando de cambiar algo es enojo. Espero que la Justicia pueda decidir de una manera sana para la sociedad.



- ¿Cómo definirías la gestión del presidente Alberto Fernández?

- También con mucho dolor. La pandemia fue algo desastroso para todos. Realmente ahí podría haber marcado una diferencia de humanidad y en ese sentido, sumado al desastre económico a su inactividad, creo que no hizo nada. Malos resultados acompañado de no tomar medidas.



- Nombraste a la pandemia, ¿qué opinas del premio que se le otorgó al exministro de Salud, Ginés Gonzáles García?

- Me parece una vergüenza. Y ahí es la narrativa que se va creando. Porque si vos no sabés lo que hizo, de golpe es un genio que manejó bien la pandemia. Como siempre: privilegios. Y eso es lo que uno trata también de desarmar con el Estado. Los privilegios de los que están cerquita y se vacunan, los que están cerquita y festejan. El que vuela, el que no vuela, el que va, el que viene.



- Le están dando un premio a un tipo que llevó a cabo un vacunatorio VIP.

- Pero además al principio que tomate un té, que después encerrados ocho meses, una inconsistencia tremenda. Y después en España. Es penal. Digamos, los hemos denunciado.