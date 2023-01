Thomas se reunió con otros referentes de educación en Estados Unidos

El director general de Escuelas, José Thomas, participó en el primer encuentro educativo organizado por la Red Comunidad Araucaria que se desarrolló en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, del 25 al 27 de enero. Más de 20 ministros educativos de la región fueron invitados a fortalecer vínculos, intercambiar ideas y generar encuentros con actores educativos globales y estratégicos con el fin de transformar positivamente la educación a nivel regional.

Durante las jornadas, además, se desarrollaron una serie de encuentros con funcionarios del Departamento de Educación de los Estados Unidos y se realizó un recorrido por escuelas de distintos niveles y modalidades para aprender del sistema local.

Además del titular de la DGE de Mendoza, Argentina fue representada por los ministros provinciales de Educación Martín Conrado Müller (Entre Ríos), Práxedes Ytatí López (Corrientes), María Teresa Bovi (Jujuy) y Miguel Sedoff (Misiones). También estuvieron presentes ministros y referentes educativos de Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay.

Thomas junto al resto de los participantes.

Los participantes dialogaron diferentes temas, como por ejemplo cuántos recursos y tiempo podrían tener un uso más eficiente en las sociedades modernas, qué iniciativas funcionan efectivamente en la región, cuáles son los principales errores y cómo se podrían evitar.

La intensa agenda de Thomas en Estados Unidos

José Thomas, junto a los otros ministros de Educación, fue parte de variadas actividades y espacios de reflexión propuestos por la organización.

Durante el 24 de enero, el primer día de la agenda de actividades, los argentinos y demás referentes latinoamericanos participaron en el evento denominado “Habilidades para la juventud, invertir en el capital humano de América Latina y el Caribe”. Luego hubo una conversación con Arne Duncan, exsecretario de Educación de los EEUU.

La segunda jornada, junto a la profesora Nora Gordon, los participantes reflexionaron sobre políticas educativas en los países en desarrollo, estrategias para superar obstáculos y mejorar los resultados educativos, y toma de decisiones en educación basadas en evidencia.

Luego se desarrolló una conversación con el director de educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Andreas Schleicher, y por la tarde hubo una jornada exclusiva para ministros y secretarios educativos. El máximo responsable de la DGE en una de las charlas.

El jueves, Thomas participó en un desayuno de trabajo junto a Richard Culatta, director de la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación (ITSE, International Society for Technology in Education). Luego hubo una reunión con funcionarios del departamento de Educación de los Estados Unidos: Maureen McLaughlin, asesora principal del secretario de Educación y directora de Asuntos Internacionales; Rafael Nevárez, subdirector de Asuntos Internacionales, y Montserrat Garibay, subsecretaria adjunta en funciones del US Department of Education.

La jornada continuó con una mesa de trabajo con diferentes organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y finalizó con una conversación con Richard Corcoran, representante de InterAmerica Dialogue.

Finalmente, el viernes, último día del encuentro, Thomas participó en visitas a escuelas y en una charla junto a Rebecca Winthrop, investigadora y directora de Brookings Institution, donde se reflexionó sobre cómo transformar de los sistemas educativos.