El kirchnerismo no para y presiona para que los jueces de la Corte Suprema vayan al Congreso

El diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade consideró que sería "bochornoso" que los miembros de la Corte Suprema no se presenten en Diputados cuando sean citados a ejercer su defensa en el proceso de juicio político que se les sigue a los jueces del tribunal, y valoró la denuncia que la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, realizó contra el ministro del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, que "seguramente va a alcanzar" a otros integrantes.



La comisión de Juicio Político abrió el jueves pasado el debate sobre los 14 pedidos de enjuiciamiento que existen contra los ministros del Tribunal y si se declara la admisibilidad de las denuncias, se comenzará un sumario para recolectar las pruebas, donde se convocará a más de cuarenta testigos y a los cuatro acusados.



"Me parecería bochornosos que ninguno (de los integrantes de la Corte) venga y la mejor evidencia que esta gente tiene todo para ocultar", afirmó Tailhade al referirse a la citación que hará la comisión de Juicio Político a los acusados, cuyo reglamento interno establece que pueden declarar por escrito o de forma presencial.



En tanto, el diputado aseguró que "todas las denuncias" que investiga la comisión de Juicio Político "son sólidas" y consideró que el objetivo en esa instancia es "trabajar con seriedad" para "eventualmente, demostrarle a la sociedad argentina que hay cuatro jueces de la Corte que cometen mal funcionamiento".



"Me parece que lo mejor que le podía pasar a este proceso es que la oposición lo legitime como una herramienta constitucional que es, y que la discusión transite por ese lado", valoró en relación a la presencia de la oposición en el debate que inició el jueves pasado.



De esa manera, vaticinó que el cargo presentado por la exdiputada Elisa Carrió contra el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, por manejos económicos espurios, "seguramente va a alcanzar a otros ministros de la Corte".



"La acusación de Carrió va a ser el fundamento para que investiguemos los famosos fondos anticíclicos, que no son otra cosa que plazos fijos" que maneja el máximo tribunal, afirmó Tailhade.



Y continuó, al explicar que se desconoce "en qué bancos" están esos fondos, "con qué intereses están trabajando" y "cuál es el monto", y advirtió que la comisión de Juicio Político "seguramente" va a establecer que de "esa montaña de guita no llega ni un peso a ningún juzgado".



Además, adelantó que pedirá que se investigue el "negocio gigantesco" entre la Corte Suprema y el Banco Ciudad, ya que, explicó que a partir de un acuerdo, "todos los juzgados están obligados a trabajar en materia de depósitos judiciales" con esa entidad.