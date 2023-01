Un candidato radical le hizo un pedido a Omar De Marchi y volvió a diferenciarse de Rodolfo Suarez

Daniel Orozco, intendente de Las Heras y uno de los aspirantes a gobernador por el radicalismo en las próximas elecciones, habló en la vendimia departamental sobre la dura interna que atraviesa Cambia Mendoza con las amenazas de ruptura de Omar De Marchi y el PRO para competir por fuera del frente. A su vez, el intendente volvió a diferenciarse del gobernador Rodolfo Suarez por una reciente controversia e insistió con su intención de ser el futuro mandatario provincial.

"La gente no quiere esto, yo tampoco lo quiero. Soy un tipo pragmático, que no quiere grietas, la gente tampoco. El sentido común dice que hay que estar todos unidos, es la única forma de sacar adelante al país. Hay que estar a la altura de las circunstancias, por ende, acá no tiene que haber personalismos", opinó Orozco sobre la interna entre De Marchi y el radicalismo mendocino.

El intendente lasherino resaltó que "tiene que haber un equipo, no tiene que primar la voluntad de una sola persona. No tenemos que ser una coalición aventurera o una coalición electoral, sino de gestión. Un ejemplo de eso es la gestión de los últimos ocho años en Las Heras. Pero con esto (peleas internas) nos estamos saliendo del carril de lo que quiere la gente. La gente piensa en viviendas, en salud, en educación, en la inflación y en lo que necesita a futuro. El que no esté a la altura, la población lo va a ver".

Y sostuvo: "Se habla de rupturas, pero acá ruptura es mostrarle a la gente lo que nosotros queremos. Tenemos un gran equipo de trabajo con Alfredo (Cornejo) y con la gente del frente. Para nosotros es fundamental eso independientemente de los nombres, pueden estar o no (el PRO), es mi último año de intendente y si, quiero ser candidato. Pero estoy pensando en la gente y hay que dejar de lado los personalismos, algo que no pasó en el país".

Hace algunos días, el intendente se diferenció del gobernador Suarez respecto a la decisión del gobernador de no recibir al presidente Alberto Fernández en su visita a Mendoza tras el laudo de Portezuelo del Viento. En la vendimia de Las Heras fue consultado por sus declaraciones y subrayó: "Hay que pensar en el sentido común. Si vienen al departamento, hay que avisar al dueño de casa lo que vas a hacer. Lo que dije lo dije con sentido común, claro que lo hubiésemos recibido, es sentido común".

Y manifestó: "No soy político, no vivo de eso. Quiero ser gobernador, sino me tendré que ir a mi casa porque soy feliz ahí y con mi sello de médico. Tengo que ver las disposiciones del humor social y del escenario político. Si el candidato es Alfredo Cornejo, como en el 2015, lo ayudaré".

Por último se refirió al futuro de la intendencia de Las Heras y dijo: "No adelantamos las elecciones y vamos a unificar, el candidato va a estar en febrero antes de la Vendimia provincial, estamos evaluando los nombres. Tenemos una buena senda y el lasherino nos premió con su voto. El intendente va a salir del equipo de trabajo".