Cautela en el PRO ante el desdoblamiento de elecciones en municipios

En medio de la interna provincial feroz que atraviesa el PRO con los miembros del frente Cambia Mendoza, con la Unión Cívica Radical (UCR) como principal contrincante político, el adelantamiento de elecciones municipales ya oficializado por los intendentes en seis municipios forma parte de la agenda de las próximas semanas.

Concretamente, las comunas que desdoblarán son cinco opositoras (Maipú, Tunuyán, La Paz, Santa Rosa y San Rafael). En tanto, el único territorio oficialista y perteneciente a Cambia Mendoza es San Carlos, que actualmente tiene en su conducción a Rolando Scanio, del Frente Renovador-Unión Popular.

El PRO, mientras espera a la fecha límite impuesta para determinar si romperá o no con el frente Cambia Mendoza -el 15 de febrero- no deja de lado a lo que pueda ocurrir en los municipios, más allá de la puja protagonizada por el diputado nacional Omar De Marchi para competir por la gobernación. "Participaremos en todos los departamentos. Vamos a evaluar la situación en cada uno. Los frentes se cierran el 1 de marzo. Vamos a tener reuniones con dirigentes de cada comuna", deslizaron a MDZ fuentes ligadas al partido fundado a nivel nacional por Mauricio Macri. Y, a su vez, recalcaron que "todavía hay tiempo. El que se pone nervioso pierde".

Ante la consulta sobre cómo fue tomado desde el espacio la decisión de San Carlos de alejarse de la estrategia del Gobierno provincial, es decir no desdoblar en comunas oficialistas, señalaron: "No tenía en el radar que iban a desdoblar. Evidentemente no se sienten contenidos en Cambia Mendoza".

Respecto a los territorios hoy gobernados por el peronismo, pusieron los ojos en San Rafael, al manifestar que el departamento conducido por Emir Félix "es fuerte y no es solo importante para la provincia por su cantidad de habitantes, sino en el Sur. El radicalismo tiene internas ahí".

Sin embargo, el interrogante principal es si el PRO participará en estos territorios dentro o fuera de Cambia Mendoza, lo cual se sabrá en las próximas semanas a medida de que el conflicto pase de consistir en acusaciones a portazos en las filas oficialistas. Mientras tanto, las conversaciones con otros partidos de menor peso no son descartadas y forman parte del camino marcado en el caso de que se produzca la ruptura final.

La relación entre Omar De Marchi y Rodolfo Suarez se encuentra en un punto crítico.

En Mendoza habrá que ir a votar 6 veces durante 2023

La maratón electoral comenzará el 30 de abril con las primarias municipales en San Rafael, Lavalle, Santa Rosa, La Paz, San Carlos, Tunuyán y Maipú. Luego vendrán las PASO provinciales, punto al que el gobernador Rodolfo Suarez se refirió este último jueves. Las rondas definitivas se inician el 3 de septiembre, también con los comicios municipales. Habrá elecciones en abril, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Durante su participación en la inauguración de la inauguración de nuevo equipamiento para la Fundación Escuela de Medicina Nuclear FUESMEN. Suarez adelantó que la semana que viene oficializará el llamado a elecciones provinciales. “Hace mucho tiempo vengo diciendo que vamos a respetar el calendario electoral de Mendoza que está establecido por Ley. Todos sabemos cuándo van a ser las PASO y la general, de hecho la semana que viene vamos a estar sacando el decreto de convocatoria a elecciones”, expresó.