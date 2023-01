La dura advertencia de un diputado tras el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia

El día jueves, la comisión de Juicio Político dio inicio al debate del pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que realizó el presidente Alberto Fernández.

En diálogo con MDZ Radio, el diputado de Juntos por el Cambio y miembro de la comisión de Juicio Político, Pablo Tonelli, advirtió que el propósito de esta iniciativa es presionar a los jueces y en última instancia, lograr que "terminen renunciando".

Para comenzar, el diputado caratuló de "lamentable" la iniciativa de juicio político por parte del gobierno, "parece más un circo para denostar a los jueces de la Corte que algo encaminado a producir un dictamen acusatorio".

En este sentido, advirtió que si bien algunos diputados en el debate se refirieron de manera "muy concreta" a la acusación que se les hace a los jueces de la Corte, hubieron otros que hablaron de "cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el tema en discusión".

"Espero que con el correr de las reuniones vayamos precisando un poco las cosas, afinando la puntería y discutamos los términos de la denuncia, es decir, los cargos que se le formulan a los jueces de la Corte, que desde nuestro punto de vista no justifican de ninguna manera un juicio político y mucho menos una hipotética remoción", agregó Tonelli.

Además sostuvo que lo que se persigue con este juicio político es por un lado, distraer la atención de la opinión pública y que se hable menos de la inflación, de la situación económica, de la inseguridad, del precio del dólar y que "estemos entretenidos con este tema". "Por otro lado, y si fuera posible, el oficialismo se sentiría muy satisfecho si, como consecuencia de la presión y del escrache al que van a someter a los jueces de la Corte, alguno de ellos perdiera el ánimo de seguir y terminara renunciando. Es una especie de circo para exponerlos. No hay que perder de vista que el oficialismo intentó en el 2015 hacer lo mismo con el juez Fayt", señaló.

En relación con las críticas por el desempeño del Poder Judicial, que suelen ser frecuentes, señaló que "este no es el procedimiento adecuado para resolver sus problemas. No es el camino acusar de manera generalizada y uniforme a la totalidad de los integrantes de la Corte y sobre todo con acusaciones que en definitiva, lo único que exhiben es una discrepancia del Gobierno nacional con algunas decisiones que esos jueces han tomado, pero no con motivos que den lugar al mal desempeño".

"El juicio político va a continuar la semana que viene y ese día todos los que han denunciado a los jueces de la Corte, sean diputados o particulares, van a exponer sintéticamente las razones de su acusación y van a ratificar la denuncia. Y después, al siguiente jueves, el 9 de febrero, vamos a debatir y tal vez votar la admisibilidad o no de la denuncia", explicó.

Para concluir, el diputado reafirmó que el número para enjuiciar a los jueces de la Corte no está en el Congreso. "Hace falta 2/3 en el pleno de la Cámara, ese número no lo va a alcanzar el kirchnerismo , supongo que nunca va a haber una acusación y un juicio político al que sean sometido los jueces. Lo que ocurre es que en el medio y en el ínterin van a presionarlos", cerró.

Escuchá la nota: