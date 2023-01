Los precandidatos a intendentes que suenan tras la ola de desdoblamientos

La campaña electoral en Mendoza se adelantó oficialmente esta semana luego de que varios intendentes tomaran la decisión de desdoblar sus comicios municipales de los provinciales. Esta determinación anticipó los tiempos de definiciones para las fuerzas políticas ya que en menos de dos meses deberán oficializarse la precandidaturas a intendentes y concejales. Ante ese escenario, ya son varios los dirigentes oficialistas y opositores posicionados para dar pelea en las comunas que votarán separadas de la elección a gobernador.

Este martes se publicaron en el Boletín Oficial los decretos a través de los cuales San Carlos, La Paz y Santa Rosa oficializaron el desdoblamiento de sus elecciones departamentales. A su vez, San Rafael, Lavalle, Tunuyán y Maipú confirmaron que sus respectivas normas ya fueron firmadas y que se divulgarán en breve. De esta manera, en estos siete departamentos las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se desarrollarán el 30 de abril, mientras que las generales tendrán lugar el 3 de septiembre.

En base a este calendario electoral, el sábado 11 de marzo, vence el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante la Junta Electoral de cada agrupación. Para esa fecha se conocerán oficialmente los nombres de quienes aspiren a competir las las intendencias y las bancas en las bancas de concejales que se renuevan.

Comuna por comuna

San Carlos es el único departamento de los que desdoblan que no está gobernado por un intendente peronista. El Ejecutivo municipal está en manos jefe comunal Rolando Scanio, quien viene del riñón del ex jefe comunal y actual diputado provincial Jorge Difonso. Ambos pertenecen a Unión Popular, partido aliado de Cambia Mendoza pero que viene teniendo tensiones con la UCR.

Scanio tiene la posibilidad de ir por la reelecto, pero no ha confirmado que esa sea su aspiración para el proceso electoral que se avecina. En ese escenario, tampoco se descarta la posibilidad de que Difonso pueda buscar un cuarto mandato al frente de la comuna del Valle de Uco.

Tras los cortocircuitos que generaron la decisión de desdoblar los comicios, el radicalismo tiene decidido dar competencia con un precandidato propio para la intendencia en este departamento. Quien aparece como favorita para esta postulación es la presidenta de la UCR local, Silvia Cornejo, quien además es hermana del senador nacional y exgobernador Alfredo Cornejo.

Ante la consulta de MDZ respecto a este tema, la funcionaria de la DGE afirmó que “lo tenemos que trabajar a nivel provincial y a nivel local. A mí me interesa pero hay otros candidatos y candidatas potables. No está todo dicho, no es que yo sea la candidata puesta. Está la posibilidad pero hay muchos posibles candidatos”.

Otra mujer que suena como potencial precandidata radical en San Carlos es Silvina Córdoba, actual directora del Hospital Tagarelli.

Por el lado del peronismo, el escenario que se presenta en el municipio del Valle de Uco por ahora es muy incierto. En las últimas elecciones legislativas hubo una competencia de cinco colectoras del Frente de Todos en el departamento, lo que refleja la dispersión que hay en el espacio.

En 2019 el candidato del PJ en la comuna fue el kirchnerista Juani Jofré, quien en los últimos años no siguió ocupando cargos públicos. Ahora, la ex concejal y actual responsable del PAMI sancarlino Lorena Martín suena como posible precandidata.

Por otro lado, un dirigente de trayectoria también se sumaría a la contienda departamental en San Carlos. Se trata de Marcelo Romano, quien desde las filas Partido Verde daría pelea en su tierra natal tras su paso por la Legislatura como senador provincial y su más reciente candidatura a senador nacional. De hecho se ha especulado con que su postulación pueda incluir el respaldo de algún sector del peronismo de la comuna.

En Santa Rosa la intendenta Flor Destéfanis ya ha confirmado que buscará un segundo mandato en los próximos comicios. Resta definir a quién enfrentará en las urnas por la oposición. En la UCR santarrosina hay dos nombres en carpeta. Por un lado está el de una vieja conocida, la exintendenta y actual concejal Norma Trigo, quien fue derrotada en 2019 por Destéfanis. En tanto, una nueva figura a la que podría apuntar el radicalismo es el exconcejal Matías Abraham, aunque no descartan que ha más potenciales aspirantes.

Siguiendo en el Este, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, también aspira a la reelección desde las filas del peronismo. En esta oportunidad en las urnas podría enfrentarse contra un apellido de peso en el departamento. Esto se debe a que los dirigentes radicales mejor posicionados hasta ahora son Gustavo Pinto y su hermano Sergio, dos exintendentes que gobernaron durante dos décadas el municipio.

Gustavo, alias el “Taca”, fue jefe comunal entre 2005 y 2018, luego senador provincial y el año pasado asumió como director del Hospital Humberto Illia de La Paz. En tanto, Sergio “Pato” Pinto condujo el municipio entre 1995 y 2005 y actualmente es asesor del Ministerio de Economía de la provincia.

En el caso de San Rafael, el intendente Emir Félix no tiene posibilidad de ir por una nueva reelección, por lo que deberá elegir a su sucesor. Quien aparece como el principal favorito para ocupar el rol de precandidato oficialista es el diputado provincial Omar Félix, hermano del actual jefe comunal, quien ya supo ocupar el sillón del Ejecutivo enter 2003 y 2009.

Los números de las encuestas y el peso que tiene el apellido en el Sur provincial lo convierten en un postulante prácticamente indiscutible para el oficialismo departamental. Sin embargo, su lanzamiento está lejos de ser un hecho todavía y también se hacen elucubraciones sobre otros posibles dirigentes justicialistas que podrían sumarse a la contienda, pero todos un escalón por debajo de Omar Félix.

En tanto, todo apunta a que el radicalismo apostaría una vez más para competir con Abel Freidemberg como precandidato a intendente. El médico ya se enfrentó a Félix en 2019 y perdió con un resultado contundente a favor del peronismo.

Otras figuras radicales sanrafaelinas que aparecen con aspiraciones son el concejal Francisco Mondotte, quien cuenta con el respaldo del exsenador nacional Ernesto Sanz; la diputada nacional Jimena Latorre y el vicepresidente del Ente de Turismo, Federico Zamarbide.

Asimismo, el jefe comunal lavallino Roberto Righi dejará en diciembre la intendencia tras 22 años. Un exfuncionario municipal del riñón del actual jefe comunal se posiciona como posible precandidato a sucederlo. Se trata de Gerardo Vaquer, actual senador provincial. A su vez, la presidenta del Concejo Deliberante, Carina Segovia, también es señalada en la danza de nombres.

En la contienda electoral de Lavalle el diputado provincial Jorge López sería la figura que encabece la lista de la UCR. El legislador ya compitió en 2019 contra Righi y ahora iría por la revancha.

Otro intendente que no puede aspirar a la reelección es Martín Aveiro, de Tunuyán. El dirigente peronista elegirá al presidente del Concejo Deliberante, Emir Andraos, como precandidato a la sucesión por el oficialismo. En tanto, el mismo Aveiro no descarta ir encabezar la lista de candidatos a concejales para ayudar a traccionar votos.

La apuesta del radicalismo tunuyanino sería el concejal Luis López, quien también se desempeña como médico en el Estado y protagonizó una polémica en los últimos meses por negarse a renunciar a uno de los dos cargos, pese a un dictamen en su contra de la Oficina de Ética Pública.

Tas concretar el desdoblamiento en Maipú, el intendente Matías Stevanato confirmó que buscará la reelección. A su vez, la UCR apuntará todas sus armas para arrebatarle este histórico bastión al peronismo, que gobierna Maipú desde 1983. Son varios los posibles precandidatos de la fuerza opositora pero uno de ellos aparece como favorito. Entre esos aspirantes figuran las legisladoras Mercedes Rus y Fernanda Sabadin, los concejales Mauricio Pinti y Sergio Dragoni y el subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul.

El funcionario provincial fue el candidato radical en 2019 y es señalado como el mejor posicionado para la pelea electoral por su nivel de conocimiento.