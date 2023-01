A diferencia de lo sucedido con Alberto Fernández, Rodolfo Suarez se mostró junto a Sergio Massa

El gobernador Rodolfo Suarez viajó este miércoles a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y posteriormente firmar un acuerdo de financiamiento para la modernización del Sistema de Riego Rama Chimba, en la zona Este de la provincia. El cordial encuentro con el funcionario del Palacio de Hacienda se da una semana después de la visita del presidente Alberto Fernández a Mendoza, donde su arribo no fue para nada afectuoso. Aunque Massa forma parte de otro espacio político, la relación con Suarez parece estar aceitada en diversos aspectos y se plasmó mediante un sentido abrazo.

Incluso, la última vez que Massa pisó suelo mendocino en noviembre de 2022 para realizar anuncios para resolver inconvenientes a productores causado por las heladas tardías, llegó a la provincia en el mismo avión que Suarez y hasta compartieron escenario en el acto llevado adelante en el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV).

El fraternal abrazo entre Sergio Massa y Rodolfo Suarez. Foto: Gobierno de Mendoza.

Suarez le dio vuelta la cara al mandatario nacional, que participó el pasado miércoles en un acto realizado en la planta de tratamiento de efluentes cloacales de El Paramillo, Lavalle, debido a las tensiones existentes en torno al laudo negativo para la ejecución de la mega represa hídrica de Portezuelo del Viento. "Lamento que Rody no esté entre nosotros. Creo que se equivocó. La verdad es que no estoy acá haciendo campaña electoral. Recorro el país tratando de escuchar a los habitantes de mi patria", fueron las palabras de Fernández que, pese a su embestidura presidencial, sufrió un fuerte desplante por parte del Gobierno de Mendoza y hasta de propios dirigentes del Partido Justicialista (PJ) que optaron por no arriesgar su imagen.

Suarez había manifestado en la previa al arribo presidencial que se sorprendió con el anuncio de la visita de Fernández a dos semanas de haber fallado en contra de Mendoza respecto de Portezuelo del Viento. Puntualmente, sostuvo en diálogo con MDZ Radio que esta situación le produce mucha molestia. "No estoy de ánimo y estoy enojado, como tanta gente", deslizó y acotó: “Es una visita a modo de campaña y a 15 días de haberle pegado el golpe más fuerte a los mendocinos y mendocinas. Yo no puedo ser hipócrita y sonreír al lado del presidente”.

El cónclave con Sergio Massa

El objetivo fue firmar el financiamiento para la modernización del Sistema de Riego Rama Chimba, ubicado en la zona Este de la provincia de Mendoza. El mismo se extiende a lo largo de 22 kilómetros por los departamentos de Junín y San Martín.

Según indicaron desde el Gobierno de Mendoza, se realizarán 15 kilómetros de impermeabilización, donde se va a producir un efecto positivo en más de 4 mil hectáreas y más de 500 productores. Se trata de una inversión de 11 millones de dólares. La obra se llamará a licitación la semana del 30 de enero del 2023.

"Junto al gobernador de Mendoza @RodySuarez firmamos la adenda para la financiación de la obra de Modernización del Sistema de Riego Canal Rama Chimba, que permitirá incrementar la eficiencia del riego en las 4.439 hectáreas de la región y llevar tranquilidad a los productores", expresó Massa en su cuenta de Twitter.

Las economías regionales son claves para la economía del país y es por eso que inversiones como estas son claves para que sus producciones no se vean afectadas por las inclemencias climáticas. — Sergio Massa (@SergioMassa) January 25, 2023

Por su parte, Suarez indicó: "Junto al ministro de Economía @SergioMassa y el titular de @IrrigacionMza, @smarinelliMza, firmamos un acuerdo con el @BancoMundialArg para modernizar el Sistema de Riego Rama Chimba, una obra que beneficiará a más de 500 usuarios y productores de la Zona Este de Mendoza".

Junto al ministro de Economía @SergioMassa y el titular de @IrrigacionMza @smarinelliMza, firmamos un acuerdo con el @BancoMundialArg para modernizar el Sistema de Riego Rama Chimba, una obra que beneficiará a más de 500 usuarios y productores de la Zona Este de Mendoza. pic.twitter.com/uyEst6gfCe — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) January 25, 2023

Participaron del encuentro el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli; el secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme; el director general de Programas de Proyectos Sectoriales y Especiales, Gervasio Bozzano; y el subsecretario de Gestión Federal para el Desarollo, Pablo Sivori.