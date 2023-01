Lammens se deshizo en elogios a Mendoza por el vino y la gastronomía

Mendoza obtuvo por unanimidad un importante reconocimiento en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), del cual participaron la ministra local Nora Vicario y el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, quien afirmó que la provincia "no tiene que envidiarle nada a los grandes lugares del vino del mundo".

Fue la Academia Iberoamericana de Gastronomía la que entregó el certificado oficial al Gobierno de Mendoza. La provincia fue galardonada como la Capital de la Armonía Gastronómica, un reconocimiento que tendrá a lo largo de un año (todo el 2023) y que por primera vez es obtenido por una ciudad argentina.

El presidente de la entidad iberoamericana, Rafael Ansón, fue quien otorgó la mención a Mendoza y también quien aseguró que "aunque había otros candidatos, por unanimidad se decidió otorgar la capitalidad a Mendoza. Lo más importante en la gastronomía es encontrar armonía y en Mendoza no es que hay vinos que combinan con la comida, sino que se acompañan".

Foto: Prensa Gobierno Mendoza

Las autoridades afirmaron que ya se trabaja en la serie de eventos que tendrán lugar durante estos 12 meses en la provincia. Se podrá comprobar la excelencia de los vinos de nuestras bodegas, la sabrosa comida argentina y el atractivo inigualable de nuestros paisajes.

En el evento realizado en Madrid, Nora Vicario agradeció a la Academia la distinción en nombre del Gobierno de Mendoza y aseguró que "aceptamos esta capitalidad como un avance de la gastronomía en armonía con el vino y el crecimiento exponencial del enoturismo de Mendoza, posicionado a nivel mundial, a su vez, por la calidad de sus vinos, la gastronomía regional y los bellísimos paisajes de nuestra Cordillera de los Andes”.

Foto: Prensa Gobierno Mendoza

Vale destacar que la provincia produce el 78% de la de los vinos de Argentina. Por eso, también Mendoza es Capital Mundial del Vino, integrando la red mundial de las 11 Grandes Capitales.

A su turno de hablar, Matías Lammens no escatimó en elogios a Mendoza: "No tiene que envidiarle nada a los grandes lugares del vino del mundo", enfatizó, y luego agregó: "No tenemos duda que Argentina tiene todas las condiciones para posicionarse como el destino gastronómico de Sudamérica, estamos capacitados tanto en Buenos Aires como Mendoza para ofrecernos como los grandes destinos gastronómicos de Sudamérica y este reconocimiento refuerza esa estrategia".