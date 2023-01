Marina Kienast: "Nosotros somos los verdaderos liberales"

La diputada de Republicanos Unidos, Marina Kienast, se abrió en diálogo con MDZ respecto al liberalismo dentro de Juntos por el Cambio. La abogada destacó una serie de puntos determinantes para el futuro de la educación argentina.

- ¿Cómo definirías tu rol en el liberalismo dentro de Juntos por el Cambio?

- A mí me gusta decirle liberalismo de resultados. Fue la estrategia que tomamos cuando decidimos ingresar a la coalición. Es poder desde adentro demostrar un poco más nuestra visión, cómo es nuestro concepto del Estado, explicarlo, tener la posibilidad de que te escuchen y después entrar a a encontrar esos puntos en común como las leyes que pudimos pasar. Tal vez desde afuera era imposible. Entonces ese es el resultado, tal vez no es el que uno quiere al 100% pero es uno de esos pasos para llegar al liberalismo al Estado y a la política.



- ¿Qué significa el diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, en tu vida?

- Lo admiro muchísimo. Es una persona que siempre, desde hace muchos años, me gusta y y valoro su análisis, su diagnóstico. Veo que sobre la realidad tiene siempre como la palabra justa para describirla, para encontrar el problema. Y después la inteligencia, la preparación para presentarte una solución es coherente a lo largo de los años. Esa coherencia a mí me me llena de esperanza de que se puede hacer política distinta.



¿Crees que Ricardo López Murphy tiene potencial para pelear por CABA?

- Creo que sí. Él puede pelear cualquier cualquier puesto, la verdad es que está preparado para cualquiera. CABA lo que tiene de bueno es que es un es una jurisdicción en la cual se puede hacer liberalismo. Es una proyección que tiene creo que el electorado y y una estructura de Gobierno en donde podés lucirte como liberal. Así que creo que sí.

El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy.

- Otros sectores del liberalismo los acusan de que son falsos liberales, ¿por qué creés que pasa eso?

- El liberalismo que yo llevo adentro y que traigo viene desde los libros de la academia.



- Decime dos autores que recomendarías.

- Milton Friedman es fundamental. Después yo soy más derecho de Economía y Posner en lo que es Public Choice de aquel lado.



- Ambos sectores leen los mismos libros pero hay una gran dicotomía liberal en Argentina.

- Hay que pensar cuál es la realidad. Nosotros somos los reales, ¿cómo hago con el liberalismo para llevarlo a la realidad? No hay falso, siempre está bueno tener el norte, el valor y el principio que te guía. Después, ¿cómo lo implemento en la realidad? Es con resultados.

El diputado de Libertad Avanza, Javier Milei.

- Si tuvieras al diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, en frente, ¿qué le dirías?

- Me gustaría ser su ministra de Educación. Creo que le gustaría el proyecto de educación que tenemos nosotros también.



- ¿Qué bases crees que hay que plantear para la educación futura del país?

- Hay que cambiarle el sentido porque la educación está planteada para el siglo XIX y nosotros tenemos que darle un sentido que la haga dinámica y ágil para el mundo en el que vivimos. Tenemos que educar para un mundo muy cambiante y muy incierto. Para eso necesitamos descentralizar y bajar la burocracia que tiene cada peso que gastas en un empleado de un ministerio. El liberalismo es el que nos va a permitir llevarlo adelante.



- ¿Cómo catalogarías la gestión de la actual ministro de Educación, Jaime Perczyk?

- Agarrar a la Argentina en educación hoy es muy complejo. No hacen nada, no plantean nada para mejorarla.



- Presentaste un proyecto sobre el adoctrinamiento en escuelas, ¿te gustaría que eso cambie también?

- Es fundamental el desarrollo y las herramientas del pensamiento crítico para los chicos. Primero por su futuro laboral, estamos saliendo de un mundo en el que necesitas convivir con la tecnología, cambiar de trabajo constantemente, encontrar tus oportunidades. Y después es la libertad, la libertad de pensamiento, el derecho de los padres a educar a sus hijos y a la escuela a formarte. Entonces la bajada de línea es tremenda. Va a ser muy difícil.

El dólar es uno de los principales dolores de cabeza del Gobierno nacional.

- ¿Qué pensamiento tenés respecto a la estructura impositiva del país?

- Es compleja. Uno tendría que tener la posibilidad, salvo que seas una gran empresa, de poder hacer los impuestos una vez por año, como se hace en otros países. Hay que simplificarla; menos impuestos, obviamente más bajos. Estamos por nosotros por esa por esa postura.



- ¿Qué impuesto definirías como el impuesto más inútil?

- Todos los impuestos que tienen que ver con con trámites en el Estado primero no tendrían que existir. Uno ya paga otros impuestos para para bancar el Estado. Los ingresos brutos. Uno gana, paga un porcentaje y ya está. Después tenés impuestos a la herencia, bienes personales. Pagás los bienes cuando los comprás, pagás cuando ganás, pagás como persona, pagás como empresa. La superposición de impuestos es una locura.

Noticias Relacionadas Una diputada liberal cruzó a Javier Milei tras la polémica por la baja de impuestos

- ¿Qué opinás del planteo que hace el distinguido académico Alberto Benegas Lynch sobre la eliminación del Banco Central?

- El Banco Central debería cumplir un rol independiente -no político- de estabilidad de la moneda y nada más. Seguro que le sobra más del 90% del personal de las regulaciones que hacen todos los días.