El gran obstáculo que debe sortear Juntos por el Cambio de cara a las elecciones

El 2023 resulta un año clave en materia electoral. En este sentido, Juntos por el Cambio es la fuerza opositora más importante. MDZ Radio conversó con el sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), Roberto Bacman, quien analizó las internas políticas que atraviesan dicho partido. El especialista advirtió que la pelea de fondo es entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

En cuanto a los votantes argentinos, el sociólogo dijo: “Hay tres pesas en la balanza, dos son ideológicas, que es la polarización. Primero, los que están más cercanos a opciones de derecha, que son los libertarios, o Juntos por el Cambio. Del otro lado están las pesas más populares que pueden ser representadas por el peronismo. En el medio hay una tercera pesa que es la que compensa, es la que define las elecciones, y representa a los independientes”.

En este sentido, estos últimos, los “llamados “independientes”, según el especialista, están preocupados por la inflación y la puja distributiva. “El 30% de los argentinos en general plantea que directamente no llega a fin de mes y el otro 40% tiene dificultades para hacerlo. Esto es lo que preocupa a este grupo de argentinos que define las elecciones”, agregó.

Bacman destacó la figura de Javier Milei, y señaló que le está robando votos a ´todo el mundo'. "Para Juntos por el Cambio es un problema, ya que no puede romper con la proyección del 40%. Esto en parte se debe a que Milei está captando esos 6/ 7 puntos que ellos podrían tener”, agregó.

“El problema de Juntos por el Cambio es que los radicales tienen cada vez menos poder. Entre las figuras presidenciales radicales quedan dos que son Facundo Manes y Gerardo Morales, aunque este último nunca levantó en las encuestas. Manes creció algunos puntos pero sigue estancado”, explicó.

Grandes internas

Según el especialista, la pelea de fondo es entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Lo clave, para él, es si jugará o no Mauricio Macri en aquella interna. “Algo similar sucede con el Frente de Todos y Cristina Kirchner. Ambos tienen alrededor de un 58% de imagen negativa. Esto no es bueno para ningún candidato, ya que es un techo importante que no lo deja crecer”, agregó.

En el caso de que se bajara Macri de la candidatura, el especialista detalló que Bullrich está mejor posicionada en cuanto a popularidad que Larreta, aunque este último tiene mejor formación, y tiene mayor experiencia que ella.

Con respecto a la situación del ministro de Justicia y Seguridad porteño de Larreta, Marcelo D'Alessandro, el especialista advirtió: “Es verdad que lo han hackeado pero esto no se defiende fácilmente y deja huellas en el imaginario colectivo. Esto puede perjudicar a Larreta, habrá que ver cómo lo maneja. Es un tema grave si se profundiza, sobre todo por lo de Lago Escondido”, cerró Bacman.