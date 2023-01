San Luis compró dólar MEP: furia en el Gobierno e inhibición en BCRA

El gobierno de San Luis de Alberto Rodríguez Saá accedió a la compra del dólar MEP por u$s30 millones y ahora quedará inhabilitado en el Banco Central (BCRA) para acceder a la cotización oficial, en un tironeo que tiene un costado político tras la salida del puntano del Frente de Todos para apoyar la tercera vía que propone el cordobés Juan Schiaretti.

“La prohibición es automática. Hay una regla que dice que si hiciste MEP por 90 días no podés ir al mercado oficial”, explicaron a MDZ desde la entidad bancaria. En el gobierno, en rigor, molestó la operación de la administración puntana y observaron la maniobra como una oportunidad para echar más leña al mercado cambiario, en momentos en que el dólar paralelo sigue batiendo récords. El dólar MEP, en tanto, subió $15 la semana pasada.

Rodríguez Saá y Schiaretti sellaron un acuerdo la semana pasada.

El análisis que realiza la Comisión Nacional de Valores sobre la operación de San Luis es seguido con atención desde todas las provincias, donde están alertas y revisan la letra chicas de los compromisos de los estados subnacionales con la Nación. Para el gobierno puntano, la situación es “poco trascendente”, según dijeron a este medio. “Las provincias no podemos acceder al dólar oficial, salvo para importaciones puntuales. Es una operatoria normal acceder al MEP y sabemos que automáticamente quedamos afuera del oficial. Como cualquier persona, podemos comprar u$s200. A una provincia eso no les sirve”, justificaron desde despachos de Terrazas del Portezuelo a MDZ. También aclararon que no tienen deuda en dólares como otros distritos.

El revuelo alrededor de la compra es leído por funcionarios de Rodríguez Saá como un vuelto político tras el acuerdo que el gobernador selló con su par cordobés Schiaretti para avalar el nuevo espacio nacional que intentará proponer una opción anti grieta junto al salteño Juan Manuel Urtubey. Es decir, sobre el final de su mandato en la provincia, Alberto Rodríguez Saá le dio un portazo al Frente de Todos. Antes, se había alejado de la liga de los gobernados peronistas.

En otros distritos consultados por MDZ entienden que se trata de una situación ambigua: creen que nada impide a una provincia comprar dólar MEP, pero rompe un acuerdo tácito con la Casa Rosada de mantener pesificados los activos. “Algunas provincias acompañamos al Gobierno nacional con sus renovaciones de deuda todos los meses mientras que otras especulan comprando dólar MEP”, dijo por lo bajo a MDZ el titular de una cartera económica de una provincia donde no gobierna el PJ.