Férrea defensa de Alfredo Cornejo a Rodolfo Suarez por el faltazo a la visita de Alberto Fernández a Mendoza

El exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, salió a defender a Rodolfo Suarez tras las críticas del presidente Alberto Fernández y Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas. Ambos, en su visita a Mendoza, se quejaron por la ausencia del actual gobernador en las actividades oficiales y le enviaron duros mensajes.

"El gobernador @rodysuarez fue coherente al no recibir al presidente @Alferdez, a quince días del laudo en contra de la obra de Portezuelo. Hubiese sido hipócrita con su pensamiento y con su accionar", dijo Cornejo en sus redes sociales defendiendo a Suarez, quien en MDZ Radio dijo: "No estoy de ánimos para recibirlo y estoy enojado, como tanta gente por la decisión que tomó con Portezuelo del Viento".

El senador nacional por la UCR también le envió un mensaje al kirchnerismo mendocino que tampoco se presentó en la visita presidencial de este miércoles.

"Sin embargo escucho a @wadodecorrido siendo hipócrita al reclamar la presencia del gobernador, ya que el principal alfil kirchnerista de la provincia @anabelfsagasti y la presidenta del partido, @MFlorDestefanis tampoco estuvieron para recibir al presidente", aseveró Cornejo.

En Lavalle, el presidente inauguró la planta de tratamiento de efluentes cloacales de El Paramillo este miércoles y le respondió al gobernador. "Es una alegría volver a Mendoza para traer soluciones. Le agradezco a Suarez que nos permitió constar con el transporte que nos sirvió para acercarnos hasta aquí. Hubiera estado bueno que haya estado con nosotros en este encuentro. Tal vez alguien lo confundió al gobernador. La verdad es que no estoy acá haciendo campaña electoral. Recorro el país tratando de escuchar a los habitantes de mi patria y tratando de llevar soluciones", dijo Fernández en su discurso.

Además, Katopodis indicó: “La decisión del gobernador por supuesto que tiene que explicarla él, nosotros creemos que no hay que entrar en actitudes electoralistas y no hay que tener faltas de educación, que no nos tenemos que respetar y que hay que respetar la autoridad presidencial”.