La dura frase de una referente liberal sobre Ricardo López Murphy

La referente del liberalismo en la ciudad de Mar del Plata, Juliana Santillán, se abrió en diálogo con MDZ respecto al liberalismo y sus posturas. La política marplatense definió con dureza al diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, y destacó a Juntos por el Cambio como la oposición que "no busca modificar la vida de toda la sociedad".

- Si te nombro a Juntos por el Cambio, ¿qué me decís?

- Es el marketing político que intentó ser gobierno. Lo logró, pudo ser gobierno, se inventaron muchas características de comunicación que implicaban sacar a los referentes de la calle y ponerlos en redes sociales. Lo que pudieron conseguir ganando en el 2015, lo perdieron en el 2019. Haber perdido la calle en el 19 fue lo que a Mauricio Macri lo llevó a perder la reelección. Los sistemas de comunicación sirven cuando se tiene al electorado firme en el territorio. Mucha gente ha sentido el alejamiento de Juntos por el Cambio por este tema de comunicación. Por otro lado, Juntos por el Cambio no ha sabido administrar el poder, no lo han sabido capitalizar y no han tenido la autocrítica. Rodríguez Larreta es uno de los que no aceptan la autocrítica, sino que piensa que la sociedad se equivocó eligiendo al kirchnerismo.

- ¿Cómo definirías el trabajo de Juntos por el Cambio como primera oposición?

- Juntos por el Cambio es la oposición que está básicamente para capitalizar su electorado, que no busca modificar la vida de toda la sociedad, sino de ese 30% al cual le habla este. Es un espacio que que no tiene las características de gobierno como si tiene Javier Milei que le habla a todos. Juntos por el Cambio hace política dirimiendo internas a cielo abierto. Estamos viendo permanentemente cómo se pelean unos a otros mientras el fin superior es que en realidad estamos en el populismo y tenemos que salir de esta lógica del kirchnerismo. Pero tampoco queremos ver cómo se pelean los que son la primera oposición. Estoy viendo que conforme avanza ese error de Juntos por el Cambio en la comunicación y en el ombliguismo que hacen, Javier Miguel crece este. Así que agradezco que se sigan evaluando día tras día porque esa devaluación hace que la gente despierte y sepa que no es por el kirchnerismo, que mucho menos es por Juntos por el Cambio y que en realidad el único referente que dice qué hay que hacer es Javier Milei.

- Ahora quiero migrar a un plano personal. Se te vinculó con el dirigente gremial Facundo Moyano en términos de romance, ¿cuál es tu posición respecto a estos rumores?

- En lo que era la contienda anti-kirchnerista del 2015 fui a muchos programas de televisión. Empecé con Santiago del Moro en 2015. Canal América prácticamente todos los programas. El perfil anti-k se tornaba atractivo para determinadas actividades que hacemos en política como pueden ser conferencias o charlas. En el 2018, hago en el espacio Clarín de Mar del Plata una actividad con Facundo Moyano. Le propuse hacer un contrapunto en lo que era la ley laboral. Que él expusiera su lógica, yo la mía y que eso lo dirimiera en una moderación Sergio Berensztein. Hicimos un gran evento con más de 300 personas.

La referente liberal marplatense junto con el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei.

- Facundo Moyano es marplatense y yo también. Lo conozco de hace muchos años, no de la política, sino de conocer la realidad de Mar del Plata aunque no coincido con él. Pero te podés sentar al hablar y tomar un café. Millones de café millones de comidas, Facundo estuvo en casa. Tengo tres hijos, soy divorciada, estuve ocho años en pareja y en el contexto ese hacemos un evento en espacio Clarín. ¿Qué pasó? La prensa de Intrusos entendió que Juliana Santillán y Facundo Moyano eran una lógica que tenía que ver con un romance de Facundo con Nicole Neuman. Nada que ver. Fue una operación que no tuve nunca nada que ver. Estaba en pareja, estaba con mis tres hijos. Nunca tuve nada nada con con ningún personaje. Estoy casada hace 21 años, divorciada de ese matrimonio hace 11 y en ese momento que me armaron eso ya estaba en pareja hace ocho años con otra persona. Son operaciones y por suerte se desmintió.

- Te voy a exponer al ping pong MDZ, voy a nombrar personajes y me tenés que decir lo primero que se tenga la cabeza.

- Juan Grabois.

- Oportunista.

- José Luis Espert.

- Negocio.

- Máximo Kirchner.

- Operador.

- Ramiro Marra.

- Ascenso. Todo hacia arriba.

- Ricardo López Murphy.

- Pelele.

- ¿Te decepcionó Ricardo López Murphy?

- El apodo de "la topadora" me lo puso él. Armé la provincia de Buenos Aires para Republicanos Unidos en una solicitud que hizo su armador en ese momento cuando Ricardo iba a ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Luego viró a ser diputado por CABA y ahí es cuando mi relación con él se corta. El armado provincial es un armado que agarró Espert y para mí es un límite moral. Nunca hubiera estado en ese en ese armado. A López Murphy lo quiero mucho pero yo creo que por un tema de funcionalidad y por necesidad de pertenencia ha equivocado algo que tenía muchas posibilidades de generar en la sociedad: un cambio cultural. El único que quedó con esa referencia es Javier Milei.

- ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que se quieren ir del país?

- Vivo esa situación con mi hijo que tiene 20 años, Teo. Estudia medicina y se quiere ir del país cuando esté en tercer año de la carrera. Mi mensaje es que se vayan del país pero cuando Javier Milei sea presidente que vuelvan. En el medio es necesario que apoyen, militen y voten. Que hagan la experiencia.