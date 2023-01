Los presidenciables peronistas que arman su estructura en Mendoza

El martes pasado fue el lanzamiento oficial del espacio que lideran el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el exmandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey. Semanas atrás, enviados de ese nuevo grupo político estuvieron en Mendoza reunidos con dirigentes peronistas y de otras fuerzas políticas para buscar referentes locales que los representen. “Estamos trabajando en las distintas provincias para que el espacio empiece a tomar músculo. Muy entusiasmados porque estamos seguros de que hay dirigentes que se van a sumar, incluso porque ya vieron cómo gobernó Mauricio Macri, y cómo lo hicieron Alberto y Cristina, y tienen mucha desilusión. En cambio, en este espacio hay mucho para crecer y por participar”, aseguraron desde el entorno de Urtubey, en diálogo con MDZ.

En el PJ mendocino, de acuerdo a un sondeo de este diario, aún nadie da el sí a la dupla pero no descartan que suceda a futuro. “No conozco a ningún valiente que los esté representando”, dijo entre risas un peronista local con poder territorial. “Por ahora, no hay nadie”, contaron desde otro sector. Sin embargo, desde el nuevo espacio sostienen que no buscan sólo peronistas, más allá de la procedencia partidaria de los dos presidenciables, sino que el perfil político partidario al que apuntan es más amplio. “Nosotros trabajamos con políticos de distinta extracción partidaria en todo el país, por fuera de la grieta”, remarcaron.

El lanzamiento de la dupla Urtubey- Schiaretti fue la novedad electoral en lo que va de enero y claramente resta un trabajo territorial para que ambos presidenciables- competirán en las primarias nacionales del 13 de agosto- puedan instalarse en los distintos distritos. De hecho, hoy sus fortalezas están asociadas a dos puntos que no están vinculados con Mendoza.

Por un lado, la relación que mantiene Schiaretti con los gobernadores de la zona del Centro del país,- Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos). e incluso algunos dirigentes hablan de Sergio Uñac (San Juan)-. Claro que Mendoza no participa de esa movida, porque el gobernador Rodolfo Suarez es radical y es parte de Juntos por el Cambio, uno de los grupos cuestionados por el nuevo espacio.

Por otro lado, vienen trabajando en el Congreso, en un bloque donde Mendoza tampoco está representada. Se trata del interbloque Federal que está compuesto por peronistas que reportan a Schiaretti; bonaerenses ligados a Roberto Lavagna y socialistas de Santa Fe. En esa bancada la provincia no tiene representantes y nada parece indicar que lo tendrá ya que se reparten entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Claro que la dupla Schiaretti – Urtubey intentarán hacer sentir sus voces más fuertes desde ahí durante el año legislativo.

El salteño Urtubey se ha mantenido vinculado con Mendoza en los últimos años y suele estar presente en celebraciones como la Vendimia. De hecho, el año pasado sorprendió con su presencia en el evento “Peronismo futuro”, que organizó el justicialismo mendocino e invitó a referentes nacionales, todos del Frente de Todos, a excepción de Urtubey. La convocatoria le llegó por parte de la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti- en ese entonces presidenta del PJ local- y por el ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro.

Sus palabras tuvieron repercusión nacional y sentaron precedente de sus movimientos políticos que terminaron de develarse este martes pasado. El evento fue en mayo y en su discurso sostuvo, entre otras palabras que “el peronismo no es una franquicia. Nos ponemos el nombre peronista esperando con ansias el momento de cambiarlo para poner el nuestro. Quieren usar al peronismo como un medio para ganar y no como un camino al bienestar y la felicidad de los argentinos”.