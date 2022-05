Urtubey habló del desafío del PJ para 2023 y criticó el fracaso del Frente de Todos

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, llegó este sábado a Mendoza para participar de la cumbre peronista organizada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Si bien lleva bastante tiempo distanciado del kirchnerismo, el referente justicialista se acercó al acto que tuvo una fuerte impronta K y habló del desafío del partido hacia 2023.

“El peronismo tiene el peligro de convertirse en un partido de poder con una mirada más conservadora del statu quo que en un espacio transformador. Creo que el gran desafío es si podemos lograr que el peronismo sea interlocutor de una sociedad que va en un mecanismo de participación diferente a la política histórica y tradicional”, expresó el ex candidato a vicepresidente en alianza con Roberto Lavagna.

Consultado acerca de las divisiones internas en el Gobierno nacional y en el Frente de Todos, Urtubey señaló que “es una gran irresponsabilidad que en una Argentina con un 70% de inflación proyectada y casi un 50% de pobreza, la discusión esté planteada respecto de posiciones de poder”. “Daría la sensación que ya se perdió la vocación de transformar la realidad y están viendo de quién es la culpa”, advirtió.

Señaló que la confrontación es “muy atractiva” pero resaltó que perjudica al crecimiento económico que necesita Argentina.

En este sentido, habló del escenario electoral pensando en 2023 y destacó que “el Frente de Todos es la expresión de un fracaso, así como lo fue Juntos por el Cambio. Ambos me parece que no tienen mucho para ofrecer a la Argentina”.

Asimismo, destacó cuál considera que debe ser la estrategia del peronismo pensando en la carrera electoral. “Creo que se requiere una construcción colectiva, que nos tenemos que tratar de poner la gran mayoría de acuerdo. Si es a través de una construcción electoral común, buenísimo, si no, no importa. Pero si en la Argentina logramos acuerdos importantes de más de un 60 y 70 por ciento poniéndose de acuerdo, la Argentina sale adelante.

“Hoy me preocupa mucho más la construcción de esos acuerdos que cómo se arman los frentes electorales. Si no pasa lo que está pasando ahora, si vos no te pusiste de acuerdo primero en qué querés hacer, después te pasa esto y no te podés quejar”, sentenció.