El exlegislador que será candidato y se acerca al PJ

Mientras se espera que el intendente de San Carlos, Rolando Scanio (Unión Popular), decida si anticipará o no las elecciones municipales, crece muy fuerte la posibilidad de que el exsenador Marcelo Romano sea precandidato a intendente de ese departamento por el Partido Verde dentro de un frente que podría incluir al peronismo. Aún no está claro si de manera oficial -también por el PJ suena la ex concejal y actual responsable del PAMI sancarlino Lorena Martín como precandidata- pero según pudo saber MDZ, existen conversaciones con dirigentes sancarlinos de esa fuerza política. Romano trabaja como asesor del intendente peronista Matías Stevanato (Maipú), pero desde esa comuna niegan estar vinculados a esos acercamientos que son locales.

Desde que Romano dejó de ser senador provincial hace dos años, se supo que su próxima meta sería ser candidato a intendente de San Carlos, de donde es oriundo. Se lo pudo ver en videos siendo crítico de la gestión departamental. Luego, perdió visibilidad pública porque se fue al Congreso, donde tiene un cargo en planta permanente en el Senado, como asesor de la senadora bonaerense del PRO Gladys González. Hace un mes, en diciembre del año pasado, el intendente peronista Stevanato pidió su adscripción al municipio maipucino y ahora asesora a esa comuna en el área ambiental en temas de cambio climático. Por esta decisión fue criticado por sectores del radicalismo y del Frente de Izquierda porque comenzó siendo senador por la UCR (muy cercano a la exvicegobernadora Laura Montero), luego pasó por Protectora de José Luis Ramón y, finalmente, integró el Partido Verde; que es la fuerza donde está actualmente, pero ha trabajado en el último año con el PRO y con el PJ. Sin embargo, desde un principio, la comuna maipucina aclaró que tiene “independencia política” y se desligaron de cualquier decisión que tome a nivel electoral.

Con la posibilidad de que Scanio adelante las elecciones -como harán los 6 municipios peronistas- para el 30 de abril (primarias) y el 3 de septiembre (generales), los postulantes sancarlinos se encuentran expectantes para acelerar o no sus respectivas campañas. Romano aún no ha sido elegido oficialmente por el Partido Verde como precandidato pero, de acuerdo a fuentes de esa fuerza política, es un hecho que lo será. En ese sentido, el exsenador ha entrado en conversaciones con distintos dirigentes del departamento vinculados a la defensa de la ley 7.722, que es una bandera que levantan todos los habitantes de ese pueblo ya que se oponen de manera masiva a los proyectos mineros en los que se usan sustancias como el cianuro que esa norma prohíbe.

De hecho, uno de los motivos que tiene Scanio (que forma parte a nivel provincial del Frente gobernante Cambia Mendoza) para evaluar el desdoblamiento, está vinculado a que el Gobierno de Rodolfo Suarez impulsó apenas asumió la reforma a esa ley y generó que, tanto el jefe departamental como el diputado y exintendente Jorge Difonso, se pusieran en contra de la postura del Ejecutivo provincial y acompañaran las manifestaciones populares en defensa de la ley.

En las charlas preelectorales que se dan por estos días con Romano a la cabeza, están incluidos dirigentes peronistas. “Siempre y cuando sostengan las mismas banderas nuestras en temas claves, estamos en contacto con todos los espacios, incluido el PJ”, sostuvo un dirigente cercano al ex legislador, en diálogo con MDZ. En la última elección, que fue legislativa, al Partido Verde le fue muy bien en el departamento. Quedó como segunda fuerza, por encima del Frente de Todos. Ahora, se ilusiona con los comicios donde además de concejales, se elige el futuro intendente.