El mensaje oculto detrás de la polémica foto de Larreta, Morales, Lousteau y Santilli

Con el objetivo de comenzar la campaña, distintos dirigentes políticos se trasladaron a la Costa Atlántica argentina. Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Gerardo Morales (gobernador de Jujuy), Martín Lousteau (senador nacional) y Diego Santilli (diputado nacional), se sacaron una particular foto en Mar del Plata, imitando la famosa portada del álbum de The Beatles, Abbey Road. Esto trajo una gran repercusión en las redes sociales, donde surgieron críticas y burlas hacia los protagonistas. MDZ Radio dialogó con Gabriel Slavinsky, psicólogo, consultor y analista político, quien analizó cuál es el mensaje político detrás de dicha foto.

"Las campañas electorales se dividen básicamente en tres vertientes que tienen que ver con el territorio, la prensa y lo digital. Y a partir de ahí configurar un mensaje de campaña coherente. Que cada una de las acciones o discursos confirmen el posicionamiento correcto. En esa línea hay una parte creativa que buscará lograr, a partir de la sorpresa, mayor eficiencia comunicacional. Lo que están transmitiendo es 'miren, nosotros vamos a ir a la batalla los cuatro'. El mensaje es bastante claro, los cuatro juntos como los Beatles, como un grupo musical, donde los intereses son comunes”, argumentó el especialista.

Como en Abbey Road pero mucho mejor: en La Feliz. pic.twitter.com/fcKC3aMjYc — Martín Lousteau (@GugaLusto) January 7, 2023

Con respecto a la presencia en las redes de los políticos, Slavinsky afirmó que estar presentes "de cualquier manera" no les sirve. "A nivel de eficiencia del mensaje, no es lo que uno pretende generar burlas en las redes sociales. Porque eso es más para una campaña en donde al dirigente no se lo conoce, entonces es preferible que se lo conozca a partir incluso del ridículo, que no se lo conozca. Pero no es este el caso, Larreta tiene un conocimiento muy importante, sobre todo con su candidatura a presidente, y Lousteau en la Ciudad también", agregó.

En el caso de Gerardo Morales, el gobernador jujeño, según indicó el analista, es muy probable que sea un complemento de la campaña de Rodríguez Larreta.

En este sentido, el analista político advirtió que para los candidatos que necesitan mayor visibilidad, "a veces ciertos incendios controlados, merodeando el ridículo, puedem llegar a estar bien".

Para el especialista, la foto de Lousteau, Santilli, Larreta y Morales, no obtuvo buenos resultados. "Que sean denostados o denigrados en redes sociales no es lo más positivo. Aunque las redes sociales finalmente son un microclima, es decir, que no se determinan específicamente si pueden potenciar un mensaje, no creo que sean las herramientas decisorias para tomar una postura política", afirmó.

Finalmente, en relación a esto, Slavinsky advirtió que la dirigencia política debería darse cuenta de que lo relevante es "centrarse en los temas más importantes que atañen a la sociedad, como el tema de la grieta, la inseguridad y la economía".