La inesperada disputa política por un cargo en un ente de control

La postulación de un exsenador radical para un puesto en el directorio del Ente de Movilidad Provincial (EMOP) generó una inesperada disputa entre el oficialismo y el Partido Justicialista (PJ). El exministro de Transporte de la provincia, Diego Martínez Palau, y legisladores peronistas impugnaron la nominación de Lucas Quesada como director vocal del organismo que regula el transporte público por supuestamente no cumplir los requisitos. El señalado replicó las críticas y remarcó que cuenta con los antecedentes necesarios para el puesto.

La Secretaría de Servicios Públicos convocó semanas atrás a un concurso públicos para cubrir dos cargos de directores vocales del EMOP. Tras esa instancia, el gobernador Rodolfo Suarez postuló para cubrir una de las vacantes al licenciado en Turismo, Lucas Quesada, quien finalizó en abril su mandato de senador provincial por la UCR.

Esta nominación fue objetada por el exministro provincial peronista, Diego Martínez Palau, quien también se había presentado al mismo concurso, pero no fue seleccionado. A su vez, presentó una impugnación contra Quesada señalando que no cumplía con los requisitos que establecía la Ley para acceder al puesto, ya que no contaba con antecedentes técnicos y profesionales acreditados en materia de servicios públicos.

El exministro de Transporte, Diego Martínez Palau, impugnó la postulación de Lucas Quesada.

“Los que estamos discutiendo son los requisitos legales para acceder al cargo. La Ley 7412 es muy clara, exige tener antecedentes técnicos y legales en materia de transporte público. La resolución nº 70/22 de la Secretaría de Servicios Públicos establece que deben evaluarse los conocimientos sobre movilidad y transporte”, expresó durante la audiencia pública que se realizó este miércoles el excandidato a vicegobernador de Mendoza por el PJ.

Detalló que “la Ley es muy clara en el artículo 17 cuando determina cómo se nombrarán los directores del Ente y establece en el inciso 1º que es una facultad discrecional del Ejecutivo nombrar al presidente, sin requisito alguno, salvo estos conocimientos y títulos profesionales habilitantes. Pero el inciso 2º habla de un concurso público donde deben evaluarse los antecedentes en la materia. No hay en el expediente del licenciado Quesada ninguna prueba de que tenga conocimiento en materia de transporte ni de servicios públicos y menos de movilidad”.

También apuntó contra el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, quien defendió la nominación de Quesada destacando su antecedente como vicepresidente del Ente de Turismo. “Dijo que eso es un motor de la economía y por lo tanto está relacionado con el transporte y lo habilita para el cargo. Eso es una libre asociación sin fundamento. Humildemente, como profesor de la cátedra de transporte y seguro de la Universidad de Congreso, si un alumno mío dice eso en una mesa, lo tengo que bochar y mandarlo a estudiar”, lanzó como chicana Martínez Palau.

“La impugnación que formulo es estrictamente legal, no personal. No reúne los requisitos que la propia ley establece. Si no se van a tener en cuenta estos requisitos, es muy sencillo, se puede modificar la Ley y dejar que sea discrecional la designación de todos los miembros del directorio por parte del Poder Ejecutivo y no estaríamos discutiendo esta situación”, remarcó.

Asimismo, planteó que “entiendo las aptitudes del licenciado Quesada, creo que tiene muchos conocimientos en el turismo pero para este cargo no cumple con los requisitos que la ley establece ni la resolución de la Secretaría de Servicios Públicos”.

Durante la audiencia pública también se sumaron a los cuestionamientos los senadores provinciales peronistas Lucas Ilardo, Alejandro Bermejo y Cecilia Juri, entre otros. Otra de las críticas que se planteó fue que no se realizó el concurso público para cubrir estos cargos.

Por su parte, en diálogo con MDZ, Lucas Quesada replicó estas acusaciones en su contra y señaló que todo comenzó “con una impugnación de Martínez Palau movilizando a todo el bloque del PJ”. “Él se presentó a este concurso, con todas las posibilidades de ser parte del EMOP. Sabe que se está trabajando bien en la Secretaría de Servicios Públicos y creo que por eso se ha presentado. Cuando se entera que el gobernador no lo había elegido para ser parte del EMOP, creo que ahí él empieza a querer impugnar todos los actos. Llegó tarde a impugnar el examen, que se hizo muy claro”, sostuvo el exlegislador radical.

“Me extrañaban todos los argumentos del PJ cuando se hizo un concurso, se estaba desarrollando una audiencia pública y encima tiene que votar el Senado. Me parecieron fuera de lugar algunos argumentos. Plantean algunas barbaridades como que el turismo no es una ciencia social”, argumentó Quesada.

En tanto, resaltó que lleva 12 años trabajando como funcionario público como delegado de Las Paredes, concejal de San Rafael, vicepresidente del Ente de Turismo y como senador provincial.

“No le vimos mucho sentido a la impugnación, diciendo que el turismo no es algo relacionado con el transporte. Me parece que ha sido un enojo personal de Martínez Palau trasmitido al Bloque del PJ”, concluyó.