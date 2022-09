El problema cultural de Mendoza en base al consumo del agua

La empresa israelí Mekorot firmó un Convenio con Argentina financiado por el Consejo Federal de Inversiones con el objetivo de ayudar en la gestión hídrica a Mendoza y San Juan. A partir de esto es que MDZ Radio conversó con Diego Berger, argentino y coordinador de Proyectos Especiales Internacionales de la empresa israelí Mekorot, sobre la gestión de los recursos hídricos en Mendoza y las tareas a realizar por parte de la empresa.

El especialista remarcó que el mayor problema del uso del agua es un asunto cultural: “Siempre digo que Israel fue bendecida con la falta de los recursos, dentro de ellos el recurso hídrico , por eso tuvo que desarrollar la gestión de los recursos. La tecnología es el resultado de esa falta, la cultura que hubo fue de la escasez. En América Latina es distinto, el hecho de tener abundancia te hace actuar de otra forma y de tomar como obvio cosas que no las son".

Además cuestionó el uso del agua en Mendoza: "¿Cómo pueden ustedes usar tres veces más agua que nosotros a nivel doméstico? Es un asunto cultural. Si vos no sabes cuánto consumís ¿cómo podes ser eficiente? Una de las primeras leyes que se hizo en Israel de la gestión hídrica fue en el año 55, y es la ley de la medición. La base de la misma consistió en la necesidad de medir para gestionar . Nosotros medimos hasta el consumo, en América Latina esto no se hace. El consumo agrícola en Argentina es estimado no medido”.

Se le consultó al especialista qué se debería hacer en Mendoza, teniendo en cuenta la falta de cambio cultural y políticas que se desvían hacia otros sectores. “Lo que se hizo en Israel es que el sector hídrico sea cerrado a nivel financiero, el dinero viene solamente de la cuenca del agua. Eso implica dos cosas: primero que la gente le da valor al agua y después que el dinero que se saca del agua sirve para el sector hídrico. De esa forma se independizó, es una parte autárquica”, comentó.

Berger mencionó tres aspectos claves para la gestión del agua: a través de la medición, del precio y la cultura, la gente le da valor al agua, ya que es un recurso limitado "a partir de ahí su uso es incentivado para que sea más eficiente”.

Para el especialista todos tienen derecho a usar el agua, pero falta la otra parte del contrato, el consumidor debe usarla sabiamente y sin derrochar, independiente del pago. El hecho de la medición es fundamental, la gente tiene que saber cuánta agua consume.

“El precio justo del agua tiene que incluir los costos operativos, lo que hay que invertir para hacer proyectos nuevos, para que sea independiente de los vaivenes políticos. La gente no quiere pagar porque no ve eso como algo obvio", agregó.

En cuanto al cuestionamiento de una entidad externa que recomiende cómo debe ser la gestión del recurso, Berger dijo: "Nosotros no venimos a transmitirle nuevas tecnologías, venimos a darle experiencias de más de 80 años, sabemos lo que puede funcionar y qué no. En cuanto a la parte técnica no tenemos nada que ayudarles, ustedes son expertos en el conocimiento sobre el agua en Mendoza. Nosotros venimos a aprender de eso y realizar lo que se llama una gestión integrativa de los recursos. Lo principal es la concientización, a futuro los problemas por el cambio climático serán más preocupantes, desde lluvias, sequías e inundaciones”.

Finalmente el especialista remarcó: "Los problemas son de fondo, la tecnología es un medio no una solución. El punto clave para el especialista es cambiar la forma que se está actuando, en relación al cambio cultural, y la importancia de un ente regulador".