Un especialista criticó el acuerdo con Israel para la gestión del agua

El director del Instituto del Agua y Ambiente de la Universidad de Mendoza, Miguel Mathus Escorihuela conversó con MDZ Radio sobre el plan maestro para gestionar el agua que Mendoza firmó con la empresa estatal israelí Mekorot y que plantea incorporar tecnología en este proceso.

Este lunes en Casa Rosada se firmó el convenio en donde participó, el gobernador Rodolfo Suarez, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y la provincia de San Juan.

En cuanto a la ayuda de la empresa Mekorot el especialista argumentó: “No existen problemas vinculados al uso del agua en Mendoza que no hayan sido estudiados por los distintos especialistas en nuestra región, que han hecho muchas cosas pero que no han trascendido por falta de recursos y medios”.

Además agregó: “No necesitamos una empresa como Mekorot para que nos diga que tenemos que hacer. Seguramente van a aconsejar cosas que ya sabemos, conocemos y que no se han hecho por falta de medios, por las diferentes gestiones administrativas que han sucedido con distintos tropiezos en nuestro país con la inestabilidad política y económica de los últimos 30 años".

En cuanto al convenio, el Mathus afirmó que no espera nada nuevo: "Espero el relato de problemáticas de antigua data que no se han resuelto, no porque no se sepa cómo resolverlo, sino que debido a los cambios de gobierno, por la falta de recursos y la inflación”.

El especialista enfatizó en la falta de planificación en cuanto a la gestión del agua: “Al Departamento General de lrrigación y al Gobierno de Mendoza le ha faltado constituir un pequeño organismo de 10 a15 personas expertas en asuntos vinculados al agua para que se dedicaran a planificar un plan racional de prioridades para las inversiones que se van a hacer. Hay que ver donde se invierte en cada peso ”.

Además criticó la construcción de la presa del Baqueano, ya que “No es una prioridad. La construcción del dique de Uspallata si lo es, ya que se está colmatando el dique Potrerillos”.

Finalmente el especialista afirmó que es necesario planificar para darle prioridad a obras que sean convenientes para la economía provincial. “Es una vergüenza que se esté pensando en iniciar una obra de estas características cuando en zonas de Mendoza hay miles de familias que no tienen acceso al agua para el consumo diario. Esto es una prioridad.”