Escándalo en el Partido de la Costa: piden informes al Gobierno bonaerense por la construcción de un frente costero en Las Toninas

El pedido de informes fue presentado por la senadora radical de Juntos, Flavia Delmonte, representante por la Quinta Sección Electoral y vecina del Partido de la Costa, para que el Gobierno bonaerense, por intermedio de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia o del área que corresponda, haga saber de manera urgente y por escrito cómo fue el proceso de licitación y adjudicación de la obra “Protección costera entre calles 6 y 24 – Las Toninas”.

El presupuesto oficial de los trabajos supera los 3 mil millones de pesos. El objetivo de la obra es proteger 1.720 metros de longitud del frente costero, que es por donde ingresan los cables de fibra óptica que sostienen el sistema de telecomunicaciones argentino. Se construirán seis rompeolas de ciento diez metros de longitud, a trescientos veinte metros de la línea de costa. En forma adicional se levantará una defensa y un núcleo resistente de una futura duna de mil cien metros.

Estas obras, importantes para frenar la erosión marina, generaron una gran preocupación entre vecinos y organizaciones ambientalistas del Partido de la Costa por el impacto ambiental que pueden generar. Por eso elevaron un pedido de acceso a la información pública, solicitaron una evaluación del impacto ambiental y pidieron al Ejecutivo provincial y municipal audiencias públicas para que informen los alcances de las obras. Los vecinos de la zona tienen muy fresco el recuerdo de la noche de julio de 2021, cuando el mar derrumbó una casa en mar del tuyu.

En los fundamentos del pedido de informes, Delmonte remarca que el frente costero es de suma importancia al medio ambiente siendo esencial para la economía del Partido de La Costa; por lo que solicita que el acceso a la información de la obra sea rápido y transparente.

Además, en la solicitud de informes la senadora provincial hace hincapié en que se informe sobre el monto y las condiciones de la licitación; cuáles son los plazos proyectados para el comienzo y cuándo está programada la finalización de la obra. También, que se informe cuáles son las empresas que se harán cargo de la obra hídrica y de qué forma fueron contratadas, con número de expediente y medio de publicación; y que se informe quién es el responsable técnico, el director de obra de las empresas adjudicatarias y quién es el inspector a cargo de certificar los trabajos.

Por último, solicita que se informe el monto total de la obra y del prototipo; copia de los prototipos según consta en el pliego de bases y condiciones, y que se brinden informes de impacto ambiental para la autorización de la obra.

En diálogo con MDZ, Delmonte remarcó como “curioso, pese a ser una obra fundamental para el distrito, que la obra fue licitada y se desconozca quiénes son las empresas contratistas, monto total, forma de contratación, plazos otorgados y fundamentalmente qué dice el informe de impacto ambiental”.

La legisladora radical por la Quinta Sección Electoral (comprende 27 partidos entre los que se encuentran gran parte de los municipios de la Costa Atlántica bonaerense) sostuvo: “En el Partido de la Costa queremos saber qué van a hacer con las obras. Por eso presenté un pedido de informes solicitando al Ejecutivo provincial que informe de forma urgente y por escrito respecto de la misma, que ya fue licitada, pero se desconocen quiénes son las empresas contratistas”.

Y agregó: “Aplaudimos las obras que hacen falta en el distrito y hace mucho tiempo que deberían haberse hecho. Lo que no aplaudimos y pedimos respuestas, es ante la falta de transparencia. Estamos a ciegas porque no sabemos el costo de la obra, quiénes son los contratistas y cuáles son los plazos. Lo que sí sabemos es que a este Gobierno no hay que darle un cheque sin fondo”.

Recordemos que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó, en el mes de agosto, al gigante de internet Google a instalar en la localidad de Las Toninas el sistema de cable de fibra óptica más largo del mundo, con una extensión aproximada de 13.500 kilómetros, que unirá Estados Unidos con Argentina y servirá para brindar una mejor conectividad. Es por eso que crecen las sospechas por la falta de transparencia en el apuro en la licitación y adjudicación de las obras.