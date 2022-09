Por qué en algunos departamentos habrá que ir a votar otra vez al menos 6 veces

El año que viene habrá que ir a votar para elegir presidente, gobernador, intendente y renovar la mitad de las bancas en la Legislatura, los Concejos Deliberantes y 5 de los 10 Diputados nacionales por Mendoza. Todo eso no se hará el mismo día. La Provincia respetará su ley por la cual las elecciones no son simultáneas respecto de la Nación y como es muy probable que algunos departamentos anticiparán los comicios, en algunos lugares habrá que ir a votar al menos 6 veces, si es que no se suspenden las primarias nacionales como podría impulsar la Nación. Pero si hay doble vuelta para las presidenciales, ese número se mantiene o se eleva a 7 con PASO nacionales incluidas.

El gobernador Rodolfo Suarez confirmó hoy a la radio LV10 que aplicará la norma provincial electoral vigente. Por lo tanto, hasta marzo el gobernador tiene tiempo para firmar la convocatoria a las primarias (donde la ciudadanía elige candidatos para las generales) que serán en el caso de Mendoza el domingo 11 de junio. Las elecciones provinciales serán el 24 de septiembre. Ese día se sabrá quién es el nuevo gobernador/a de Mendoza. Además, se votarán la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y de Senadores provinciales.

En el caso de las intendencias, la fecha prevista puede ser la misma que las elecciones primarias y generales provinciales, es decir en junio y septiembre. Salvo que el intendente decida anticipar los comicios como han sugerido desde el peronismo podría ocurrir en al menos 5 de los 6 departamentos donde gobiernan (San Rafael, Tunuyán, Santa Rosa, La Paz y Lavalle).

Los municipios tienen tiempo hasta el 30 de enero para decidir si adelantan o no las elecciones. Si optan por el sí, habrá elecciones primarias municipales el domingo 30 de abril en el o los departamentos que tomen esa decisión. La fecha de las generales anticipadas serán el 3 de septiembre. En ese caso se elegirá quién conducirá el departamento junto a la mitad de los concejales.

La novedad es que en las elecciones provinciales y municipales se votará con boleta única, un mecanismo por el que se elimina la tradicional lista sábana y por lo tanto, la ciudadanía se encontrará con un único papel. En él, habrá que marcar los candidatos – o precandidatos en el caso de las primarias- a escoger u optar por “lista completa”. Por ahora, los partidos políticos han capacitado a la militancia en el uso de esta nueva herramienta electoral y se espera que el Gobierno lance una campaña explicativa para el resto de la ciudadanía pero aún no hay fecha. Además, ya comenzaron los cursos para fiscales.

La fecha de las elecciones nacionales también están previstas por ley ( se eligen presidente/vice y en el caso de Mendoza, 5 Diputados nacionales).Si hay primarias nacionales, serán el 13 de agosto. Hay que recordar que el Frente de Todos impulsa la idea de suspenderlas que ya se está efectuando en algunas provincias. Las elecciones generales serán el 22 de octubre. Ese día se sabrá quién será la persona elegida para dirigir la Argentina por los próximos cuatro años. Asumirá su cargo si su fórmula ha obtenido más del 45% de los votos afirmativos o por lo menos el 40% de los sufragios y una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto a la fórmula que le sigue en cantidad de votos.

Si esa condición no se cumple, un mes después habrá que emitir el voto en segunda vuelta donde compiten la primera y segunda fórmula presidencial más votada. Por lo tanto, hay que personas que en Mendoza deberán votar hasta 7 veces el año que viene.