Por la ruptura del bloque libertario, Javier Milei entró a los codazos en la Legislatura bonaerense

Un portazo inesperado, aunque predecible, dejó al descubierto las tensiones que había desde el minuto cero en el bloque libertario de la Legislatura bonaerense. La diputada Constanza Moragues decidió romper el bloque y ser la referente de Javier Milei en la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires. Su salida estuvo cargada de críticas hacia sus dos, ahora, excompañeros de bancada, y por elevación hacia José Luis Espert.

Lo cierto es que las tensiones en el espacio de los libertarios no son nada nuevo: hace unos meses se rumoreaba en los pasillos de la Legislatura bonaerense la posibilidad del quiebre por discrepancias de los dos legisladores más jóvenes, Constanza Moragues y Nahuel Sotelo, con el titular del bloque, Guillermo Castello y con los referentes nacionales del espacio conducido por José Luis Espert.

En off, asesores del bloque confirmaron a MDZ que “las tensiones históricas muy fuertes entre Espert y Milei llevaron al desconcierto dentro del espacio”, tensiones y luchas de egos que también llegaron al Congreso de la Nación. Suena con fuerza el rumor del salto de bancada en los bloques libertarios: Carolina Píparo dejaría a Espert para sumarse al bloque conducido por el economista que se autodenomina anarco capitalista.

Lo llamativo en la Legislatura bonaerense es que Milei ya tenía en el diputado Nahuel Sotelo a su referente. Sin ahondar en detalles, el economista de abultada cabellera estuvo en la inauguración del local en Quilmes de la Julio Argentino, la agrupación de Sotelo, siendo la única vez que el precandidato presidencial de La Libertad Avanza fue a la inauguración de un local de una agrupación partidaria.

En declaraciones al portal Cronos, Constanza Morgues explicó por qué decidió romper el bloque libertario en la provincia de Buenos Aires y armar el unibloque de “La Libertad Avanza”. Sostuvo: “Yo no me prendo en las especulaciones propias de la política tradicional. El país no necesita especulaciones, necesita acción. Claridad. Determinación”.

Cuestionando duramente la forma de actuar de los legisladores que integran “Avanza Libertad”, acusándolos de ser parte de la vieja política, dijo que “lo cierto es que el bloque nunca funcionó como tal, y la verdad para abonar a las especulaciones de (Nahuel) Sotelo y del presidente de bloque (Guillermo Castello) que hacen a puertas cerradas y por detrás, prefiero salir”.

“Yo ya estaba trabajando para las ideas de la libertad en la provincia y voy a seguir haciéndolo. A quien importunó mi decisión, es a los que se disfrazan de nueva política y salen a rosquear detrás a la vieja usanza. Conmigo, no”, dijo la legisladora que además sostuvo que tuvo el aval de Milei: “La noticia fue gratamente recibida por Javier”.

MDZ habló con los diputados del bloque Avanza Libertad, Guillermo Castello y Nahuel Sotelo, para saber cómo habían tomado el portazo dado por la diputada Moragues.

Guillermo Castello sostuvo: “Está todo bien a nivel personal, pero Constanza quiere dedicarse a la campaña de Milei y ella se siente más cómoda y más libre con su propio bloque. Somos muy respetuosos de la decisión de Constanza, que es una decisión política y no personal”. Agregó: “Vamos a seguir trabajando juntos con Sotelo por las ideas de la libertad”.

Por su parte, el diputado Nahuel Sotelo dijo: “Yo por el momento, hasta que no haya una bajada de línea de arriba; la cual no hubo, para decir rompan y llámense la Libertad Avanza, me mantengo orgánico y me mantengo en el bloque original”.

Fuentes del armado bonaerense de Javier Milei no descartan que haya más movimientos telúricos en el espacio que tuvo como referente a Espert en la provincia de Buenos Aires. En confianza, le dijeron a MDZ: “Están haciendo ruido, estos chicos se quieren mostrar y tienen otro objetivo el año que viene en sus distritos. Pero para eso necesitan la venia de Javier que les asegure las candidaturas, no solo en sus distritos de la tercera, sino que están metiendo la cuchara en otros distritos”.

Asimismo, afirman: “Espert ya no es más el referente del espacio, es más que obvio por como se viene mostrando en los últimos meses coqueteando con Juntos por el Cambio. Fíjate que Píparo está cada vez más cerca de Javier y acá hay algo clave que te va a marcar el acercamiento, pregúntale a Carolina como va a votar por lo de las PASO y vas a ver dónde está parada políticamente”.

Y agregan sobre Piparo: “Quiere ser candidata en La Plata y ya tuvo reuniones con la gente de Javier que está armando allá. Todavía no hay nada cerrado, solo charlas informales. Pero quiere ser y por más que no mida mucho el arrastre de Javier es un empujón importante”.