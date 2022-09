Corte, inversiones, impuestos y conflicto social: los temas que preocupan a Rodolfo Suarez

Rodolfo Suarez se encuentra en Brasil en medio de una gira oficial de la que espera conseguir que inversionistas cariocas vean a Mendoza como un destino prometedor. En diálogo con MDZ Radio, el mandatario dio detalles sobre cómo se ha desarrollado esta misión y también se animó analizó la situación económica y social actual en la que el descontento social se ha convertido en una constante difícil de esconder.

“Estamos en Río de Janeiro, es el último día de una agenda muy intensa, exitosa e interesante. Nos hemos reunido para hablar los temas que son importantes para Mendoza. La idea es que se pueda concretar en inversiones", comenzó señalando el gobernador, quien agregó que, el contexto mundial actual se ha convertido en un importante protagonista: "Hoy Argentina está viviendo una nueva configuración a partir de la situación geopolítica. Este contexto mundial nos hace pensar que hay una crisis de la globalización. Hay una nueva configuración en las relaciones”.

Según Suarez, esta situación es la que convierte en fundamental las relaciones regionales, sobre todo con potencias como Brasil. Sin embargo, advirtió acerca del todos los pendientes que restan: “Tenemos que mejorar la conectividad porque si no la hay no podemos mantener relación. Hay que tener un vuelo diario a São Paulo e incorporar vuelos a Río de Janeiro. Esto será bueno no solo para el turismo, sino para negocios”.

En cuanto la posibilidad de concreción de inversiones para el proyecto Potasio Río Colorado dijo: “Brasil es uno de los mayores consumidores de potasio. Hay mucho interés. El potasio, el cobre y el litio son los ideales. En cuanto a las preguntas de los inversores que surgen, estas están vinculadas al sistema monetario argentino. Brasil es un país que no piensa en dólares sino en reales, y eso genera dudas. Esto que pasa en la Argentina pasa en muy pocos lugares del mundo, por eso es más difícil explicar los diferentes tipos de dólares que tenemos”.

Aumento de servicios, Consenso Fiscal e inmuebles

Suarez dio detalles sobre los aumentos de los servicios y el Consenso Fiscal firmado: “Una cosa es el Consenso Fiscal, este no tiene nada que ver con el aumento en los servicios. Nosotros firmamos el Consenso Fiscal, ya que teníamos que renegociar deudas con Nación, en cuanto a los créditos que se tomaron en la pandemia. No hemos incrementado ni un solo impuesto luego de esto. Otra cosa son los aumentos de servicios como el agua".

En cuanto al incremento en Ingresos Brutos e Inmobiliario, el mandatario comentó que se trata de "un acomodamiento en el valor de los inmuebles en base a la inflación”.

Con respecto a los conflictos sociales que se han registrado en los últimos días, Suarez aseguró: “Hay un descontento muy grande con la política nacional y económica, con un porcentaje de inflación que tiene impacto en las tarifas. Estamos monitoreando esto de manera permanente. Esto se soluciona generando trabajo, empleo privado. El descontento social es muy evidente”.

Reforma de la Corte

Finalmente, se manifestó sobre el proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia: “Coincidimos en este planteo que se establece ahora. Se envió a la Legislatura y se iniciaron una serie de negociaciones para llegar a un acuerdo. Estuvimos hablando permanentemente con los miembros de la Corte. El objetivo es mejorar una anomalía en el funcionamiento del máximo tribunal de Justicia. Mendoza es un distintivo del país. Es erróneo compararlo con lo que está pasando en Nación. Se llevó a un proceso de diálogo permanente, donde el objetivo del Gobierno es mejorar la anomalía”.