Contrarreloj: aún no llega a la Legislatura el proyecto que acordaron los jueces

Esta mañana se reunió la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y dispuso un cuarto intermedio para el mediodía, a la espera de la ansiada "propuesta superadora" de la Corte a la iniciativa que impulsaba el gobernador Rodolfo Suarez que apuntaba a reorganizar el funcionamiento interno del máximo tribunal. Sin embargo, está determinación no estuvo ajenas de controversias, ya que desde la oposición denunciaron que el oficialismo quiere apurar el tratamiento de la reforma.

Según trascendió en las últimas horas, los ministros de la Corte habrían alcanzado un acuerdo entre ellos para plantear una serie de cambios al proyecto de ley presentando por el Ejecutivo. Esto allanaría el debate legislativo sobre la polémica iniciativa que ha encontrado resistencia tanto en la oposición como al interior del bloque oficialista de Cambia Mendoza.

Pasadas las 10:30 de este martes, la comisión de LAC de Diputados se reunió para tratar el tema de la reforma de la Corte. No obstante, se dispuso un cuarto intermedio a la espera de que ingrese la ansiada propuesta superadora,la cuál todavía no ha sido remitida desde el Palacio Judicial.

El presidente de la comisión, Jorge Difonso, explicó que "como es notorio y público que la Corte está trabajando en una propuesta superadora, tal cual se lo solicitamos en la comisión la semana pasada, se ha dispuesto un cuarto intermedio hasta las 12, a ver si recibimos documentación de la Suprema Corte".

Está reunida la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de @DiputadosMza. Pasaron a un cuarto intermedio hasta las 12 a la espera del ingreso del proyecto de reforma propuesto por la Suprema Corte. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/Rs2CzqQRgc — Gianni Pierobon (@gmpierobon) September 27, 2022

"Tenemos la información de que podría ingresar hoy. En el caso de que sea así, la evaluaremos y la trabajaremos en la comisión y en caso de que no ocurra esperaremos al martes próximo", agregó.

Por su parte, el diputado radical Adrián Reche indicó que "nosotros deseamos esperar y tener el proyecto de la Corte, atentos a que ya llevamos cuatro semanas con el proyecto ingresado en la comisión. Hemos recibido a los especialistas con distintas posturas y opiniones. Ahora estamos esperando de quienes son los sujetos que van a aplicar esta reforma, por eso se votó un cuarto intermedio".

Respecto a la intención del radicalismo de que se saque despacho este martes y se vote el proyecto en el recinto mañana, el legislador sostuvo que "vamos a ver qué pasa ahora y si tenemos un proyecto que es consensuado por la Corte, la idea es avanzar".

De todas maneras, desde la oposición cuestionaron el apuro de la UCR para tratar el tema. El presidente del bloque de diputados del PJ, Germán Gómez, manifestó que "el oficialismo quiere apurar el tratamiento de esta ley, quiere sacar hoy un despacho, cuando la propuesta de la Corte todavía no ha ingresado a la comisión, nadie de los que integran la comisión conoce el texto del proyecto acordado en la Corte. Es una vergüenza que la comisión quiera tratarlo de manera urgente y que quiera emitir despacho para proceder al tratamiento de la media sanción el día miércoles".

El legislador resaltó que "ha habido un diálogo muy profundo adentro de la Corte pero no tenemos el texto de la ley. Entonces, en un tema tan importante, tan sensible, donde hemos tenido un montón de invitados y ha habido una discusión muy profunda, no podemos debatir esto a las apuradas entre gallos y medianoche".

En este sentido, apuntó que "el oficialismo presiona a la Corte y al Poder Legislativo para sacar un despacho hoy día de un texto que nadie conoce".