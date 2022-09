Patricia Bullrich le marcó la cancha a Cristina Fernández de Kirchner con un inesperado brindis

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó el accionar de la Policía Federal antes del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. "Lo primero que tenés que hacer en estos casos es sacarle la investigación a la fuerza que estuvo en el lugar", aseguró en el programa de Mirtha Legrand, donde estuvo de invitada.

"La investigación tendría que haber ido inmediatamente a otra fuerza. La Policía Federal no tendría que haber manejado el teléfono", agregó al hablar sobre el celular formateado de Fernando Sabag Montiel.

Bullrich también criticó que la Policía Federal no haya interceptado las comunicaciones de Brenda Uliarte, tal como lo había dispuesto la Justicia. “No grabó las comunicaciones que tendría que haber grabado”, sostuvo.

La presidenta del PRO luego explicó por qué no repudió el ataque contra la vicepresidenta. "A mí lo que no me gusta es que venga una policía de la palabra, y diga ‘vos tenés que decir esta palabra’. Siempre estuve en contra de la violencia", aseguró.

Por otro lado, aclaró que Cambiemos le dejó en 2019 al Frente de Todos “la mejor custodia del mundo”, a partir de los preparativos que tuvo que encarar su Gobierno para la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires en 2018.

“Lo importante en la Argentina es la austeridad, la ley igual para todos y el ejemplo. Vos tenés que generarlo: el que las hace, las paga”. #Mesaza pic.twitter.com/WR7eQSaOIP — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 25, 2022

Y criticó también la concepción del kirchnerismo respecto de la seguridad de Cristina Kirchner. "Ellos confiaron mucho en la idea en que su militancia la iba a cuidar; desprecian lo profesional. Pero en la militancia se te cuela cualquiera", completó.

La presidenta del PRO también habló sobre el cruce que tuvo con Cristina Kirchner a fines de agosto cuando la vicepresidenta la trató de "alcohólica". Tras la pregunta de Mirtha Legrand, Bullrich se tomó con humor lo ocurrido y se dirigió al resto de los invitados en la mesa (Luis Majul, Santiago Maratea, y Karina Kelinek).“Un brindis, ¿Quién toma? ¿Qué argentino no toma una copa de vino?", aseguró.

Mientras alzaba su copa, el resto de los invitados la acompañó. "Por Mendoza, por San juan, por todos los que producen vino en el país”, expresó Bullrich.

"A mí me conoce el país, todos saben cómo soy. Es una estupidez totalmente pacata pensar que si tomás un vino una vez, estás fuera de lugar siempre", cerró la presidenta del PRO.